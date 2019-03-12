今日的林鄭是怎樣煉成的？　顧汝德著作：視社服成本「潛藏毒性」

特首林鄭月娥早前因提高長者綜援門檻一役，遭翻當年任社署署長期間歷史性操刀削減11.1％綜援的舊帳。在港英年代出任中央政策組首席顧問、外號「魔僧」的顧汝德（Leo F Goodstadt），在其著作《失治之城 掙扎求存的香港》中，提到林鄭於港大時期屬「社會弱勢社群及公義而奮鬥的社運分子」，不過隨著她以「行政精英成員身份」加入公務員團隊，成為政府明日之星，在庫務局「長期而出色的表現」，使她捨棄年輕時「對公民抗議活動的熱情」，並解讀林鄭視社會服務所需成本「潛藏毒性」。

林鄭月娥在參選特首時談及其參與學運的經歷。（資料圖片／梁鵬威攝）

翻查紀錄，林鄭月娥在80年代加入政府前，經常站在前線參與社運，甚至曾與民主黨元老李永達和單仲偕組織社運，又曾擔任副團長，組織首個到清華大學的交流團。林鄭曾接受訪問稱，以為這些「人生污點」會令她難以進入政府，又指讀書時已參與學生運動，甚至在報考政務主任前6個月，也參加舊政府總部門外的靜坐。



顧汝德在其著作《失治之城 掙扎求存的香港》中指，林鄭於中學開展「社會服務志願工作」，到加入港大時，成為「社會弱勢社群及公義而奮鬥的社運分子」；不過隨著她以「行政精英成員身份」加入公務員團隊，使她捨棄年青時對公民抗議活動的熱情，以及失去捍衛「社會弱勢社群及公義」的精神。

顧汝德指，林鄭被當年港英政府選中參加英國劍橋大學的課程，回到香港後成為政府明日之星，她在庫務局長期而出色的工作表現，使她失去上述所言的熱情和精神。顧汝德認為，林鄭「得出一個結論」，政府提供社會服務所需的成本潛藏毒性，「她又開始相信，香港的公共財政總是有危機，故此削減成本是絕對優先事項。她還相信，只有政府部門採用私營企業模式運作，才能確保財政穩定。」

顧汝德所提到的庫務局時期，為主權移交前後的時間，林鄭於1993至96擔任首席助理庫務司，於1996年5月開始在庫務局先後出任兩個不同的副局長職位，其後2000年8月於接掌社會福利署署長。

書中亦談及林鄭擔任社會福利署署長的表現，指林鄭上任署長後著手改革管理和資金調配，又引述林鄭曾稱：「花費在福利上的每一元都是以犧牲其他政策領域為代價」，讓人覺得她的部門服務在香港年度預算中只屬末席，並指林鄭倡議「私營權構參與」，以更經濟的解決方案來提供公共服務。



顧汝德有「魔僧」之稱，，1962年來香港，曾任《遠東經濟評論》副總編輯和《歐元雜誌》（Euromoney）特派記者，1989年加入政府擔任中央政策組首席顧問，直至1997年，2001年獲香港大學頒授名譽大學院士。