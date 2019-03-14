【醫療爆煲】新界東聯網醫生流失激增近4成　區議員：迹近大逃亡

醫療爆煲問題持續升溫！根據醫管局新界東聯網向區議會提交的最新數據，2018年聯網共有66名全職醫生離職，連同11名兼職醫生，去年共流失77名醫生，較2017年激增37.5%。 新同盟大埔區議員任啟邦形容，新界東聯網的前線流失情況屬「大逃亡」，情況堪憂。新界東立法會議員范國威表示，不少居民反映將軍澳醫院急症輪候時間極長，有居民稱曾試過凌晨等到天光才見到醫生。

新界東聯網共有66名全職醫生於去年1月至12月離職。（資料圖片/張浩維攝）

平均離職醫生年資12.88年

根據醫院管理局新界東聯網向大埔區議會提交的文件，共有66名全職醫生於去年1月至12月離職，另外有11名兼職醫生離職，平均離職的醫生年資為13.57年。其中內科情況最為慘烈，16名全職醫生和5名兼職離職，當中4名醫生為顧問醫生，另有4名內科醫生退休，平均離職醫生年資為12.88年。

外科亦為流失重災區，去年共有9名全職醫生離職，當中4人為顧問醫生，3人為高級醫生或副顧問醫生，其餘2人為駐院醫生，平均離職醫生年資更高達15.9年。

翻查去年食衞局向特別財委會提交的文件，2017年僅48名全職醫生離職，意味去年醫生流失數字大增了37.5%。

新界東醫院聯網回覆區議會時表示，一直非常關注醫生及護士人手情況，已積極進行招聘工作，以填補空缺，又稱局方已推出多項增聘及挽留人手的措施，包括增加駐院醫生培訓名額，全力招聘全職和兼職醫生、增加醫生晉升機會及加強培訓，同時亦會繼續招聘非本地培訓醫生以有限度執業註冊到公立醫院工作，紓緩前線醫生的工作壓力和改善工作環境。

范國威指，不少居民反映將軍澳醫院急症輪候時間極長，有居民稱曾試過凌晨等到天光才見到醫生。（資料圖片/余俊亮攝）

范國威：可引入英聯邦醫生

循新界東直選晉身立法會的范國威接受查詢時，稱昨天落區發表工作報告時，不少居民反映將軍澳醫院急症輪候時間極長，有居民稱曾試過凌晨等到天光才見到醫生。

他又指，《預算案》雖增撥資源予醫管局，惟憂慮因醫管局管理問題，即使增撥資源亦無助紓緩醫療系統問題，認為可考慮放寬英聯邦醫生到港執業。至於有聲音擔心英聯邦質素參差，他認為可透過「先易後難」方式引入英聯邦醫生，首階段可先引入醫療水平較高的國家的醫生。

新同盟大埔區議員任啟邦以「慘烈」和「大逃亡」形容新界東聯網醫生的流失情況，擔心長此以往，新東聯網會「病入膏肓」走向崩潰，他本來要求醫院管理局新界東聯網總監羅思律出席昨日的區議會會議，交代醫院人手不足問題及解決辦法，惟對方最終未有出席，改由大埔那打素醫院院長出席，但院長只是一院之長，並非醫管局高層，雙方未能「對口」。他又批評，不論是大埔還是全港，均面對急症室輪候時間長的問題，惜當局無法扭轉困局，情況反而不斷惡化：「人口多咗，醫生少咗，咁可以點呢？」