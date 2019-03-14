【領展餘波】易手後加租　商戶嘆日捱15小時　郵局亦慘被迫遷　

領展在2014年開始將公屋街市商場及停車場轉售，去年2月以230億將17個商場出售予「基匯資本」，其後被指向商戶大幅加價。 立法會議員一連兩日到八個領展轉售後的商場巡視，發現有旗下商場有個別商戶被大加30%管理費，另有商戶由三年簽一次約改為一年簽一次，變相隨時年年加租；甚至區內唯一間郵局也「中招」，不獲續約，被迫遷離，令長者街坊要長途跋涉行大斜路寄信。

多名立法會議員一連兩日到八個領展轉售後的商場巡視。(洪嘉徽攝)

立法會議員尹兆堅、葉劉淑儀、區諾軒、麥美娟、容海恩、郭家麒、朱凱迪和鄭松泰今(13日) 前往李鄭屋邨商場、麗閣商場、大窩口商場、屯門友愛商場巡視，四個商場為領匯早前已出售予基匯資本。首站為李鄭屋邨商場，陪同巡視的民協區議員江貴生投訴，位於鄭屋邨商場的郵局已落戶十多年，惟不被領展續約需撤離，惟該店鋪空置後至今仍未有租戶租用。

江貴生稱據其了解，領展曾表示可讓郵局租用商場內其他鋪位，但需分為兩店鋪運作，最終郵局拒絕並決定搬至蘇屋邨。他指，郵局搬遷後令多名街坊感不便，特別是該區不少老人家，需長時間及走大斜路才到郵局。他又提及接獲有商戶反映，基匯接管後管理費加30%，而商戶原本「三年簽一次約改為一年簽一次」，變相隨時每年都會加租。

民主黨尹兆堅表示，因應早前立法會申訴部收到不同團體投訴，稍後會召開個案會議，要求政府部門和場主開會參與討論，交代商場管理問題。

有商戶稱自己一路辛苦經營，期望能繼續營運餐廳，不用被逼遷。(洪嘉徽攝)

慨嘆難捱、「唔好彩」 商戶：每日凌晨三點做到六點「無時停」

另一站巡視的是深水埗麗閣街市，多名商户表示已經營逾三十年，惟基匯沒與他們商討，只提早六個月通知，要求他們在租約未到期前提早搬走。新民黨葉劉淑儀稱基匯的做法在法例上許可，「但係無良心囉」。報販陳先生指，自己已經營30年，租金由1萬3千至去年加至1萬6千，今年基匯接手後更增至1萬9千，為了維持交租，現時由凌晨三點工作至六點「無時停」。陳生慨嘆自己「唔好彩」。

議員到達大窩口商場時，有不同團體高呼口號及請願，要求政府回購領展。有商戶批評，基匯揚言要收回商場進行裝修，要求商戶6月撤走，惟租約未滿，亦沒有時間讓商戶執拾及「大清貨」，同時亦不知道裝修後會否預留鋪位給他們，擔心即使有鋪位都會大幅加租。

到達大窩口商場時，有不同團體高呼口號及請願，要求政府回購領展。(洪嘉徽攝)

張超雄促政府回購領展 容海恩批評政府「龜縮」

另外領展早前花五億將友愛商場和街市翻新中街市，惟領展出售予基匯後，卻提出該處重新裝修，並要求商戶於6月撤出，其中經商戶及街坊爭取後延至下年。其中新民黨葉劉淑儀巡視後批評，最離譜的是領展出售予基匯後的屯門友愛街市，她稱該街市原本「好乾淨，一滴水都無」，基匯卻提出二度重建，她對此感憤怒，強調必定會跟進。

張超雄亦表示，以友愛商場為例，街市只經營一年即再度裝修並不妥當，認為政府應考慮回購領展，以免再有商場有同樣遭遇，更多街坊被「魚肉」。容海恩強調，政府在此事上責無旁貸，批評政府「龜縮」，又稱政府不能以商場已岀售作推搪，應以讓市民享有更好社區設施和街市為宗旨。區諾軒亦稱，今日商場的慘況屬「低處未算低」，特別是商戶加租頻繁，甚至有三年租約改為一年情況出現，強調未來要關注領展和基匯有否違反競爭法。

新民黨葉劉淑儀(左三)批評，最離譜情況是領展出售予基匯後的屯門友愛街市，她稱該街市原本「好乾淨，一滴水都無」，毋須重建，故對街市無必要地再次重建感憤怒，強調必定會跟進。(洪嘉徽攝)

基匯資本：一直實施非一刀切租金政策

基滙資本發言人表示，麗閣街市空置問題持續十多年，居民長期飽受「無餸買」之苦。故公司決定於本年4月進行街市翻新工程，務求讓街坊未來可有一個多元購物選擇、潔淨環境及有冷氣的街市。街市裝修期間，公司會在麗閣商場設立臨時街市。

基匯又指，大窩口商場多年來從未翻新，沒有冷氣，電梯「有上無落」，居民出入不便。因此於今年中開始分階段進行翻新工程，解決多年來累積己久的問題，為商場安裝冷氣和扶手電梯，預計在明年第一季完成，公司已與受影響商戶溝通，按一貫租約條款，提早6個月通知作遷出準備。基匯強調一直實施非一刀切租金政策，會盡力保留對社區有特殊功能、富有社區情懷及獲居民長期支持的商舖。