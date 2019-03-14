美國務院發表2018人權報告　批評北京損害香港自治及法治

美國國務院周三（13日）發表年度人權報告，當中提到香港的篇章，指疑似中央政府人員在香港境內，監察政界人士、非政府組織和批評北京政策的學者，又特別提到內地商人肖建華懷疑在香港被國安帶走和銅鑼灣書店事件，批評中央政府損害香港自治及法治。

美國務院公布2018人權報告，批評北京損害香港自治及法治。（截圖自美國國務院網站）

人權報告以7章節闡述香港人權現況，首先評論香港的人身自由，提到從不同渠道收到消息，指疑似中國中央政府特工在香港境內，監察泛民等政界人士、非政府組織和批評中央政府政策的學者，又特別引內地商人肖建華懷疑在香港被國安帶走，至今仍下落不明，以及銅鑼灣書店事件為例，批評中央政府損害香港自治及法治。

報告又提到，有社運人士憂慮行政長官任命所有獨立監察警方處理投訴委員會成員的做法，指出委員會欠缺獨立調查的權力，令其監察的能力受限制。

在尊重公民權方面，報告首先提到言論自由(包括傳媒)，指政府基本上尊重法律向傳媒等賦予的言論自由，然而，一個獨立媒體、有效的司法機構加上自由的網絡才能達至言論自由，

報告又指出，本港現時多條法律限制個人公開批評後免受追究的空間，並以《國歌法》立法；古思堯因侮辱國旗區旗被判囚為例；去年香港民族黨被禁止運作，指港府和北京多番警告支持港獨是踩紅線後，港府下令取締香港民族黨；去年8月，外交部駐港特派員公署嘗試向外國記者會施壓，要求取消民族黨召集人陳浩天的演講，負責主持演講、《金融時報》亞洲新聞主編馬凱及後被港府禁止以旅客身份入境；以及公開譴責港大法律系副教授戴耀廷有關港獨言論等為例，批評香港特區政府和中央政府，在過去一年，打壓人們表達政見的權利和學術自由，特別是有關支持香港獨立

在法律方面，報告形容港府亦尊重司法獨立和公正，但在釋法方面，報告指法院會就中央政府的責任或中央政府和特區的關係解釋《基本法》，終審法院可能會因而尋求全國人民代表大會常務委員會解釋相關條文，即使以往的相關案件顯示不受釋法影響，《基本法》都規定法院要遵從人大的釋法決定。

報告又提到97後，本港出現5次釋法，最近一次是2016年的立法會宣誓，釋法要求議員就任前，宣誓擁護《基本法》和承認香港是中國的一部分，不少人憂慮人大在案件審訊期間釋法，已經侵蝕香港的自治。

報告並引用終審法院維持取消社民連梁國雄等人議員資格的判決、取締香港民族黨、取消香港眾志周庭參選資格等事件，指在參政自由方面，《基本法》限制港人透過自由公平選舉改變政府的權力。

至於在政府廉政及透明度上，報告提到特首曾蔭權涉貪案，指香港仍被視為相對廉潔的政府。