團體辦內地實習團吸港生　實習生：內地金融銀行業比香港智能化

隨《粵港澳大灣區規劃綱要》出台，有團體舉辦金融銀行業實習計劃吸引香港學生到廈門的銀行實習。工聯會金融專業委員會總幹事陳泓斌表示，近年香港金融業發展多聘請國內人士，故反映業界重視中國市場，希望金融業發展不應只局限於香港。 有去年參與實習計劃的學生表示，內地金融銀行業比起香港更智能化，他稱在實習銀行時只有四名前線人員工作，其他都以智能化取代，非常方便。而畢業後他亦傾向前往內地發展，他認為兩地薪金相若，惟在內地的接觸面較香港大。

金融委幹事、第二屆實習生吳炳隆（左一）表示，在內地實習銀行時，只有四名前線人員工作，其他都以智能化取代，非常方便。（羅家晴攝）

工聯會金融專業委員會副總幹事羅智豪表示，為增加學生內地金融銀行業認識，該委員會與中國銀行協會將舉辦第三屆「中國金融銀行業實習計劃」，他稱實習地點為廈門，日期為6月3日至6月29日，名額有40個，陳泓斌指，希望參加者都是真正有意投身金融業朋友。

金融委幹事、第二屆實習生吳炳隆表示，自己曾在香港實習，去年亦有參加有關計劃，他認為兩者差別在於智能化方面，吳炳隆稱到該內地實習銀行時，只有四名前線人員工作，其他都以智能化取代，非常方便。對於自己畢業後會選擇留港或是到內地發展？吳炳隆表示自己會「見步行步」，但形容自己有機會會到內地發展，因為內地有不少新興發展別具優勢，反之香港發展固定。

吳炳隆又提及，早在2017年在北京的銀行任職「銀行櫃檯人員」的薪金為13000至14000人民幣，與香港的15000-16000港元相若，他稱在兩者相比之下，內地接觸面會較香港的多。

隨《粵港澳大灣區規劃綱要》出台，對於大灣區城市如何吸引金融業人士到內地發展，總幹事陳泓斌認為應「調轉去睇」，近幾年香港金融業發展多聘請國內人士，反映業界重視中國市場，香港金融業發展不應局限於香港。