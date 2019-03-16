【國歌法】眾志突襲公聽會　播國歌衝主席台　廖長江擬去信行管會

香港眾志繼昨天（15日）在反對修訂《逃犯修例》示威期間，突然衝入政府總部內靜坐之後，今日（16日）再展開突襲行動。 立法會《國歌條例草案》委員會今日舉行第三次會議，讓委員與團體代表及政府當局會晤，在第五節會議期間，香港眾志常委鄭家朗在發言完畢後播放國歌，聯同兩名女子衝向主席台，多名保安隨即上前阻止，鄭家朗在被驅趕期間高叫現場正在播放國歌，要求在場的政制及內地事務局局展聶德權現場是否有人已違反《國歌法》。 一名保安在突襲發生後未幾便躺臥在地上，最後由其他保安人員攙扶離去，聶德權表示慰問該保安，主持會議的廖長江表示，會去信行管會，提出是否禁止鄭家朗等人日後參與立法會的會議。

眾志鄭家朗發言反對《國歌法》立法。（立法會網頁截圖）

立法會《國歌條例草案》委員會下午三時半舉行第五節會議，起首先讓公眾發言，鄭家朗發言前，共有8人發言，6人支持《國歌法》立法，大部分代表工會或機構發言，僅兩名沒有團體背景的女生反對立法。

鄭家朗亦反對《國歌法》，發言近三分鐘後，取出一部儀器，播放國歌，之後離開座位，步向主席台，兩名發言反對《國歌法》的女生亦加入，她們戴著面具，高舉標語，多名保安見狀上前阻止，主席廖長江下令直接將三人趕離現場，一名保安未幾便躺臥在地上，按著左臂。

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突襲的三人被保安驅趕期間，鄭家朗多次高叫現正播放國歌，要求聶德權回答現場是否有人犯法。

整個行動歷時僅半分鐘，三人被趕出會議室，倒下的保安一直未有起身，最後由其他保安攙扶離去，主持會議的廖長江表示，會去信行管會，提出是否禁止鄭家朗等人日後參與立法會的會議，聶德權之後亦表示慰問該保安，