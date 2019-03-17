【大南區補選】 民主派總動員撐場　李國權冀投票率達46%

經民聯、西九新動力油尖旺區議員莊永燦因患癌，去年11月中逝世，享年66歲。選舉事務處早前公布於3月24日舉行補選，泛民和建制陣營已有代表報名參選。由民主派取得共識出戰該區的社區前進成員、註冊社工李國權今（17日）舉行集氣大會，獲多名民主派現身撐場。 李國權表示，期望當日投票率可達46%左右，惟他亦擔心當日會受天雨影響，直言會努力爭取更多街坊支持。李亦提及，現時有部分法團不允許他前往洗樓，但強調會有毅力克服有關問題。

距離補選還有一星期，立法會議員民主黨尹兆堅、公民黨郭家麒（後排左二）、工黨張超雄、社福界邵家臻（後排左三）及區諾軒（前排右一）等多位民主派人士今現身集氣大會，為李國權打氣。（洪嘉徽攝）

距離補選還有一星期，立法會議員、民主黨尹兆堅、公民黨郭家麒、工黨張超雄、社福界邵家臻及區諾軒等多位民主派人士今現身集氣大會，為李國權打氣。

邵家臻表示，政府一直冷處理這次的大南區補選，他今日沿路走來只看見李國權的直幡，卻不見其對手和政府的直幡，直言冷處理是為了令保皇黨勝岀，故他強調李國權會日日落區，用最大的熱情對抗冷淡。

張超雄稱，李國權是社工典範，認為他可以到社福機構找份工作，「但他沒有選擇這條路，一直都忠於自己理想」。他希望更多街坊能岀來投票，表達自己有話事權的聲音。尹兆堅則笑言，他的名字能印證李國權是「堅」的，提及他與李國權與其他朋友有「CD（社區發展）四兄弟」之稱，尹直言李國權「一直燃燒鬥志、燃燒生命」，努力地為社區服務。

上屆曾參選大南選區的民主黨馮文韜表示，不只他一人支持李國權，不少他曾服務的街坊都表明支持，馮指雖然對方沒擺街站，但「打左好多電話畀街坊，又會上門拉票」，呼籲街坊一定要支持李國權。

李國權表示，過去數星期獲不少市民支持，更有街坊幫忙做義工，自己對此感鼓舞。他期望投票率達約46%，惟亦擔心選舉當天會受天雨影響，他直言會努力爭取更多街坊支持。李國權又提及，現時有部分法團不允許他前往洗樓，但強調會有毅力克服有關問題。

另外一名候選人為經民聯李思敏。