大圍街市冷氣工程5月展開　議員感被冷待：食環連開會都唔講

大圍街市加裝冷氣工程雖然早於去年通過財委會撥款，但施工需要全封街市7個月，「手停口停」的街市檔戶與食物環境衞生署一直談不攏賠償方案，導致工程遲遲未能展開。不過日前傳來好消息，雙方終於在上周三（13日）會議上達成共識，首階段工程確定今年5月1日開始，預計明年3月全面封閉7個月，明年10月重開。 一直跟進議題多年的議員及區議員都表示結果令人欣慰，但開心之餘，就對食環署行政手法頗為不滿。民建聯立法會議員柯創盛透露，他和其他議員及區議員一直貼身跟進事件，但食環署到後期卻直接找商戶「傾掂數」，連開會日期都沒有通知議員，感覺似是無端被「架空」，「冇理由招呼都唔打？」

沙田區議員董健莉（右二）一直跟進大圍街市的工程進度。（資料圖片）

大圍街市加裝冷氣工程原定去年12月展開，工程期間有7個月需完全封閉街市，期間免租，惟街市檔户不滿食環署只願在街市重開後給予3個月免租期，要求食環署延長免租期至7個月，雙方為此一直拉据。最後署方向檔主提出新賠償方案，在舊有條件下，另免租戶一年冷氣費，雙方終達成共識。大圍街市諮詢委員會於上周三（13日）開會，食環署沙田區總監當日宣布5月1日開始第一階段工程。

街市檔戶向食環署爭取安裝冷氣多年，工程終於能成功拍板，對檔戶可謂好事一樁。不過食環署在最後磋商階段和議員鬧出「小風波」，《香港01》向沙田區議員董健莉查詢事件，她無奈表示，「最後是商戶跟我說，原來食環署定了下周開會，問我知不知道。但我完全不知道，其他的議員和區議員也沒有收到通知」。她表示其實議員和商戶站在同一陣線，對爭取的賠償有共識，「不會喺中間加加減減」，即使署方和商戶單獨談判，結果達成的條件都是一樣。坦言不明白為何署方連開會日期都不通知議員，做法難免引人猜疑。

有議員收到消息後，直接向署方表達不滿，「對方解釋，並非故意不通知議員，只是未及通知前我們已收到消息。」議員對這個說法明顯不受落，表示過去和政府部門打交道從未遇過這種情況，批評署方的做法無助議員和部門日後溝通。