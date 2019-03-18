【國歌法】許智峯被逐釀肢體接觸　保安稱受傷　梁君彥未決定報警

立法會行政管理委員會今天早上召開會議，討論上周六眾志常委鄭家朗與兩名發言人士在《國歌條例草案》公聽會上衝向主席台和官員事件，以及今早民主黨許智峯被逐事件。 行管會主席兼立法會主席梁君彥表示，初步討論上述兩件事件，強調立法會作為顧主，對有保安受傷感到遺憾，他表示接二連三有保安受傷，行管會將研究進一步和適合的行動。被問到何謂進一步行動，梁君彥稱會很小心處理。 被問到行管會有否就許智峯事件報警，梁君彥稱留意到消息指許智峯就事件報警，強調立法會將按機制處理，如事件交警方處理，會盡量協助。

梁君彥指會議公開進行，與會者行為受公眾監督，又指作為僱主，有責任員工提供安全工作環境，對有保安有受傷感遺憾，又指有接二連三有保安受傷，行管會將研究進一步和適合的行動。(盧翊銘攝)

梁君彥指，上周六在《國歌條例草案》公聽會上，有三名發言人士衝向主席台和官員座席，撞到保安人員，令保安跌倒受傷，該名保安左肩和背部受傷，需放八天假，行管會已按機制報警。

至於今天早上的事件，梁君彥指委員會主席廖長江因許智峯行為不檢，將他逐離會議廳，協助許離場的保安因許掙扎受傷，而許智峯亦稱自己受傷。

主席廖長江將許智峯驅逐離場，保安抬走許智峯，許稱被保安「屈手肘」。(吳倬安攝)

梁君彥指會議公開進行，與會者行為受公眾監督，而立法會作為僱主，有責任為員工提供安全工作環境。他對有保安有受傷感遺憾，鑑於接二連三有保安受傷，行管會將研究進一步行動。被問到何謂進一步行動，梁君彥稱會很小心處理。

梁君彥稱，留意到消息指許智峯就事件報警，強調立法會會按機制處理，如事件交警方處理，會盡量協助。至於會否就事件報警，他指秘書處正處理事件，有新消息會按機制跟進，但拒答會否報警。

至於今早國歌法條例草案委員會主席廖長江為議員提書面提問設限，梁君彥稱作為大會主席不會評論委員會主席的做法。至於《國歌法》提上大會時，會否同樣為書面提問設限，梁稱會按議事規則處理，又指大會的做法有清晰議規協助處理。