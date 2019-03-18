【逃犯條例】立會晤美國國會代表團　梁美芬：數名美議員發問

立法會議會聯絡小組委員會今日（18日）中午與美中關係全國委員會國會代表團會面，委員會主席葉建源表示，共有17名立法會議員出席會面，議員發言十分熱烈，但由於時間不足，與美國國會議員邊吃三文治邊討論。 公民黨郭榮鏗稱美方對《逃犯條例》修例表達關注，經民聯梁美芬亦指席上多名美國議員就《逃犯條例》發問。公民黨黨魁楊岳橋指，席間亦討論到香港美國關係法，不過由於會面時間較少，沒有深入討論，美方亦沒有談到如何跟進關係法。

經民聯梁美芬亦指席上多名美國議員就《逃犯條例》發問。（吳倬安攝）

郭榮鏗表示，民主派在會面上向美方表達對「一國兩制」的關注和受到的挑戰，他指美方十分關注DQ事件、馬凱被拒續工作簽證和修改《逃犯條例》。

楊岳橋表示，美方委員會今日亦與律政司司長鄭若驊會面；民主派在今日的會面上，表達對《逃犯條例》修例的觀點，將民主派的看法「照直講」。他又表示，席上有討論上香港美國關係法，但因會面時間不多，沒有就關係法深入討論，亦無提及如何具體跟進關係法。

梁美芬表示，會上與美國議員作簡單交流，其中有數名代表亦坦誠地說是第一次來中國。她指出目前中美貿易關係緊張，對香港造成影響，認為美國有需要聽到香港的真正聲音和民意，強調建制派亦願意真誠與美國交流。梁美芬亦指席上多名美國議員就《逃犯條例》發問。

專業議政梁繼昌表示，歐盟關注《逃犯條例》修例，是十分和非常罕見的情況，美國亦透過美國商會發聲明，希望香港政府能嚴肅處理國際對逃犯條例的關注。