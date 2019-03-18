政府分750萬宣傳區選　李慧琼暗批廉署：宣傳唔好影射某啲政黨

鄉郊代表換屆選舉於今年1月舉行，廉政公署去年5月推出一系列宣傳短片，教育公眾維護廉潔鄉郊選舉，而演員的「戲服」竟與民建聯的背心非常相似。 不過事隔一段時間，有關廣告在廉政公署的Youtube頻道已未能找到，更有網民發現1月播出的片段，原來身穿藍色底橙色領背心「甩色」為灰色底橙色領背心，令人思疑廉政公署「偷偷做手腳」釋民建聯疑慮。 立法會政制事務委員會今日（18日）召開會議，討論今年底區議會選舉的宣傳計劃，民聯辦主席李慧琼發言時暗批廉署，直指希望今次政府的宣傳「唔好影射某啲政黨或政團」。

公民黨郭家麒怒斥選舉事務處對「掌心雷」和「建制派保皇黨」的「蛇齋餅糭」視而不見，稱「一車車老人家」被送到投票站，又批評政府冷處理下周日舉行的大南補選。（盧翊銘攝）

立法會今（18日）召開會議，公民黨郭家麒怒斥選舉事務處對「掌心雷」和「建制派保皇黨」的「蛇齋餅糭」視而不見，稱「一車車老人家」被送到投票站，又批評政府冷處理下周日舉行的大南補選。

李慧琼即反駁郭家麒的說法，指公民黨新界西支部亦舉辦聖誕聯歡晚會，又稱民主黨舉辦很多活動。她強調民建聯舉辦的活動是聯絡和認識選民，「唔好講成選民拎咗你份禮物就投你票」，選民只會按自己的意願投票。

陳帥夫指根據選舉條例，參選人需要擁護《基本法》，根據選管會條例，選管會按條例訂下確認書的要求，以方便選舉主任判斷參選人是否效忠和擁護《基本法》，考慮參選人是否合資格。（盧翊銘攝）

李慧琼又稱不明白何謂「掌心雷」，「其實咩嘢掌心雷，係咪講緊派宣傳品提醒市民投票？其實我都搞唔清楚啲議員講乜嘢，所有宣傳單張都係提醒市民投票」。她又暗批早前在宣傳疑影射民建聯的廉政公署，直指希望今次政府的宣傳「唔好影射某啲政黨或政團」。

郭家麒質疑李慧琼的說法，稱不相信李慧琼不知「掌心雷」是甚麼，「唔識咩係掌心雷？你李慧琼做黨主席唔識掌心雷？」

廉署：應演員服飾引不必要誤會 作適當修改

廉署回覆《香港01》查詢時指，就早前推出的鄉郊廉潔選舉宣傳短片共有三條，「廉署留意到市民的意見及接獲傳媒查詢後，因應部分演員服飾或會引起不必要的誤會而作出適當修改」。

被問及是否抽起短片，廉署發言人稱，隨著鄉郊代表選舉結束，廉署的相關宣傳教育活動亦已完結。倘有需要，例如進行補選，廉署會考慮把有關短片在適當的平台上播放。

區選要簽承認書？陳帥夫：被DQ可提呈請

公民黨陳淑莊則要求陳帥夫澄清，參選人是否需要簽署承認書才能在區議會選舉中參選「入閘」，陳帥夫指根據選舉條例，參選人需要擁護《基本法》，根據選管會條例，選管會按條例訂下確認書的要求，以方便選舉主任判斷參選人是否效忠和擁護《基本法》，考慮參選人是否合資格。

民主派會議召集人毛孟靜則稱，自己在參選去屆立法會選舉時，無簽確認書仍能入閘，相反梁天琦簽下承認書仍被褫奪參選資格，「政府鐘意咁就咁，成個山寨王！」陳帥夫指褫奪資格的人可依法提出選舉呈請，毛孟靜反駁：「依家成屆（立法會）就嚟完都未呈請到！」