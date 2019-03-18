中國拒絕聯合國人權理事會62條建議　民主派：狡猾又離譜

聯合國人權理事會早前正式通過普遍定期審議工作組關於中國的審議結果報告。中國外交部副部長樂玉成於會上表示，整個進程是對中國人權事業成就、人權發展道路和人權保障決心的廣泛認同。又指中方接受各方在審議中提及的絕大多數建議的原則立場，認為符合中國國情及有利於中國人權事業發展。據悉，在聯合國人權理事會各國提出改善中國國內人權狀況的346條建議中，中國拒絕了62條建議。

中國維權律師關注組理事會成員劉慧卿斥責，指中方的回應「狡猾又離譜」，在346條建議中，雖然只拒絕了62條建議，但當中絕大部份都與宗教自由、言論 自由、法制改革、改善人權捍衛者的待遇有關。