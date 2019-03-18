民主派批北京拒聯合國人權委員會62條建議：法治倒退至50年代

撰文：鄭榕笛
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聯合國人權理事會早前正式通過普遍定期審議工作組關於中國的審議結果報告。中國外交部副部長樂玉成於會上表示，整個進程是對中國人權事業成就、人權發展道路和人權保障決心的廣泛認同。又指中方接受各方在審議中提及的絕大多數建議的原則立場，認為符合中國國情及有利於中國人權事業發展。據悉，在聯合國人權理事會各國提出改善中國國內人權狀況的346條建議中，中國拒絕了62條建議。
中國維權律師關注組理事會成員劉慧卿斥責，指中方的回應「狡猾又離譜」，在346條建議中，雖然只拒絕了62條建議，但當中絕大部份都與宗教自由、言論 自由、法制改革、改善人權捍衛者的待遇有關。
關注組成員兼支聯會主席何俊仁表示，最高法院院長周強近日在兩會報告中開宗明義表示要堅決維護國家政權安全，完全不提人權，批評「中國現時的法治已倒退至五十年代」。(鄭榕笛攝)
中國維權律師關注組今(18日)聯同支聯會、香港職工盟、香港天主教正義和平委員會召開記者會，回應中國對普遍定期審議工作組報告的回覆。
關注組成員兼支聯會主席何俊仁表示，中國近年侵害人權的案件接二連三，多次大規模抓捕異見人士、拆十字架和取締宗教團體，以及設新疆再教育營。「整個內地宗教界的教義都受到政治干預，不足年紀的人被禁入教。」何俊仁提到，最高法院院長周強近日在兩會報告中開宗明義表示要堅決維護國家政權安全，完全不提人權，批評「中國現時的法治已倒退至五十年代」，重申對中國是次報告感到極之失望憤怒。