泛民五勞七傷　邵家臻糖尿上眼　張超雄扭傷腰輪椅代步

專業議政社福界立法會議員邵家臻今日（19日）在facebook表示，為了預備下月9日的「佔中九子案」審判，早前接受身體檢查，患有糖尿病的邵家臻發現「糖尿失控」和膽固醇超標，今天他到醫院處理糖尿上眼的問題，今日先打第一針，需在下月和五月分別打第二和第三針。

為預備下月9日的「佔中九子案」審判，早前接受身體檢查，患有糖尿病的邵家臻發現「糖尿失控」和膽固醇超標，他到醫院處理糖尿上眼的問題。(邵家臻facebook)

邵家臻今天下午在facebook發文，指為預備4月9號或因「佔中九子案」入獄，遂到醫院接受身體檢查，看看其糖尿病對身體的影響和會否有併發症，發現其糖尿病有失控的情況，膽固醇亦超標，需認真處理。

邵家臻表示，今天到醫院處理糖尿上眼的問題，他解釋在病理上，糖尿水眼即「黃斑水腫」，需要打眼底針消腫、放水和減壓，今日需要帶第一針，下月和五月則分別打第二和第三針，「雖然我唔知道下個月的環境是怎樣，但都是打住先！」他又特意感謝愛人的照顧。

關注勞福政策的議員近日可謂多災多難，工黨立法會議員張超雄前晚（18日）因攙扶家人扭傷腰部，漏夜到急症室求診，出席立法會會議時亦需以輪椅代步。