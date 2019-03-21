打鼓嶺鄉委會今上演「父女對戰」　陳金華與親女爭主席之位

今日(21日)新界打鼓嶺舉行鄉委會主席選舉將會上演一場觸目的「父女決戰」。紮根數十年打鼓嶺的老鄉紳陳金華，繼早前登報與兒子陳崇輝斷絕關係，並親手扯兒子落馬，重奪坪洋村原居民代表後，今日將會與獲選為坪洋村居民代表的女兒陳月明，一起競奪打鼓嶺鄉委會主席之位。對於「父女打擂台」，陳金華昨日接受《香港01》查詢時稱「我當然支持我個女」、「我一定投佢一票」，同時又指村民推舉他出來選主席，對此「有信心」。

(資料圖片/蔡正邦攝)

71歲的陳金華對於今次「父女對戰」，似乎沒有當日與兒子陳崇輝爭奪坪洋村原居民代表一役那麼「火藥味濃」。他昨日接受電話訪問時，語氣平和、輕鬆，強調自己與女兒並無不和、關係良好，並以行動支持女兒，「我一定投佢一票，希望佢當選，俾啲機會後生做」，並謂「我幾十歲有咩所謂」。

然而，出生於坪洋村陳金華表示，「班鄉紳支持我，我一定去選」。他強調今次與女兒一同競逐鄉委會主席屬良性競爭，「我個心就想個女選到，但如果我選到就班村民開心」。他表示，無論誰勝出主席選舉，皆不會影響兩父女感情、沒有隔膜，若然女兒勝出會全力協助她，並謂「對國家、對香港、對村民好便成」。

最後問及與兒子目前的關係時，「我同佢有咩聯絡呀，佢連打鼓嶺都唔敢返呀」。

陳崇輝(右二)早前與父親陳金華決裂。(資料圖片)

這場父子恩怨情仇於去年9月展開，陳金華登報宣佈與長子，時任打鼓嶺鄉事委員會主席兼坪洋村村長陳崇輝斷絕父子關係。陳金華稱，兩父子之所以反目，由陳金華將剩餘的廿萬呎祖傳地，留給現任妻子所生10歲幼子後升溫，及後於去年8月，陳金華急於返回內地換腎時，指有人多番暗中生事，陳直斥「想我死，壞到不得了！」、「趁我病，攞我命！」

最後，陳金華出山與兒子爭奪坪洋村原居民代表，陳金華勝出，兒子陳崇輝頓時「三失」，即失去村代表、鄉委會主席及自動當選區議員的資格。

今次與父親陳金華爭奪打鼓嶺鄉委會主席的陳月明，曾赴英國生活14年，攻讀酒店管理後回港，2003年成為坪洋村首位女村代表。資料顯示，陳月明的丈夫張磊背景亦頗強，父親張整魁為深圳華僑城老總，母親陳洪是前紫荊雜誌社社長、第11屆全國政協原副秘書長。