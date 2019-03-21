消息：兩高官退休　傅小慧接任律政專員　梁悅賢執掌行政署　

官場「音樂椅」又快將啟動。消息人士向《香港01》透露，行政署長蔡潔如（Kitty）及律政司政務專員蕭如彬（Alan）即將退休，當局亦已覓得接任人選，運輸及房屋局副秘書長梁悅賢（Esther）將會升任行政署長，而駐京辦前主任傅小慧（Gracie）平調至律政司政務專員。任命將於短期內公布。

蔡潔如將退休卸任行政署長。（資料圖片／李澤彤攝）

蔡潔如現時約54歲，雖然現時政務官大部分會工作至60歲才退休，但據了解，舊制公務員可以選擇於55歲退休，故預料她當時是選擇了55歲便退下火線。蔡潔如於2012年7月上任，歷經反國教、港視發牌等在政府總部東翼前地示威，令政府決定關閉東翼前地及興建圍欄，惟及後「雙學三子」發起「重奪公民廣場」及雨傘運動，令政總被包圍，需要將政總部門遷往其他區域，她亦召開記者會呼籲示威者離開。政總東翼前地終於2017年12月特首林鄭月娥上任後重開。

另外，2014年佔領運動期間，蔡潔如亦傳曾被時任政務司司長的林鄭「鬧到喊」，惟她否認。

梁悅賢現為運輸及房屋局副秘書長，傳即將升任行政署長。 （資料圖片／張浩維攝）

傅小慧（右）傳將出任政律專員。（政府新聞網）

至於接任的梁悅賢，曾任財經事務及庫務局副秘書長、時任特首梁振英私人秘書，現時則主理房屋規劃，多條樓市辣招及一手樓空置稅都是由她負責。

而蕭如彬則約59歲，2007年擔任回歸10周年慶典統籌辦副主任，及後曾任政府產業署署長，2015年擔任律政司政務專員至今。

接任的傅小慧則曾擔任多個「燙手」職位，曾於2006年被委派「空降」任副廣播處長，當時被指是因應審計報告批評而要「整頓」港台，惟她風評不俗，3年後離任更扶搖直上，升任發展局副秘書長及民政事務局副秘書長，2014年更派赴北京成為駐京辦主任，至今年初返港。