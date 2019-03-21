范國威倡設單程證雙重審批機制　李家超：無意改變制度運行

立法會今(21日) 辯論「改革移民及入境政策」的無約束力議案。提出動議的新民主同盟范國威表示，香港人口持續上升，加重公共服務、如醫療的負擔，他要求設立單程證的雙重審批機制，讓政府可行使權力削減單程證配額一半，由每日150個減至75個。 保安局局長李家超表示，政府無意改變單程證制度的運行，但會密切留意單程證配額的使用情況，與內地當局交換意見。他強調單程證受理、審批和簽發是內地的職權範圍，內地設「打分制」，亦有公開透明的審批準則，在內地當局審批後，入境處亦會在個案層面配合。

梁美芬表示，香港多個年代都有出現移民潮的問題，港人不應該排外。(余俊亮攝)

公民黨楊岳橋表示，現時香港入境處對單程證沒審核權，香港只可以照單全收，他提倡設雙重審批機制，即內地和香港都能審批。此外他認為政府和中央應就此設立溝通機制，定期溝通，並將有關內容公開化。楊岳橋亦建議設立常設的人口政策辦公室，研究中短期影響人口增長的因素，尤其是單程證等制度。

民建聯何俊賢稱，香港以往地少人少，香港對移居到港有包容，同時能提供大量勞動力。他稱現時人口持續上升是現實，但卻有人不合理地指控新來港人士，他稱只要合法來港就是香港人，認為現時香港政治氣候不好，有人借中港矛盾作政治攻擊。他又指，香港仍是世界最安全城市，最需要警力的是在2014年發生「佔中」事件，其後的旺角騷亂及林子健事件，這些都是香港人做出來的事件。

經民聯梁美芬表示，新移民人士是合法有秩序來港，她稱香港多個年代都有出現移民潮的問題，香港人不應該排外，反而可以作改善，設相互移居機制，讓同樣想回內地團聚的人士可回去，同時有來港的新移民不適應後亦可回去。她又指香港應該做「東方之珠」外，要做「全球的珍珠」。

保安局局長李家超表示，政府無意改變單程證制度的運行。(資料圖片/梁鵬威攝)

李家超：單程證制度不應與受養人來港政策混為一談

保安局局長李家超表示，政府無意改變單程證制度的運行，但會密切留意單程證配額的使用情況，與內地當局交換意見。對於議員要求引入經濟條件作為單程證審批的其中一個條件。李家超認為不應與受養人來港政策混為一談，他稱此建議目的不是為家庭團聚，而會令富裕家人先來港。

另外他強調單程證受理、審批和簽發是內地的職權範圍，內地設「打分制」，亦有公開透明的審批準則，同時當局審批後，入境處亦會在個案層面配合。