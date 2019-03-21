【打鼓嶺鄉委會】陳金華最終無選　女兒當選主席：爸爸好支持我

打鼓嶺鄉事委員會今天(21日)舉行執行委員會選舉，早前與兒子陳崇輝登報脫離父子關係的陳金華，以及陳金華的女兒陳月明亦有參選，最終陳月明在無競下當選鄉委會主席。 陳金華在女兒當選後笑逐顏開，稱自己「非常之高興」，又指讚揚女兒能力高，直言若有人賞識她，或有機會「更上兩、三層樓」。陳月明則感謝鄉民、叔伯兄弟的支持和信任，昐建立一個「和諧的打鼓嶺」，她強調父親一直全力支持自己。

陳月明當選後手持鮮花，與父親合照和握手。（盧翊銘攝）

打鼓嶺鄉委會選舉今天上午十時開始，先選出由九人組成的執委會。據了解，選舉共收到38張有效選票，陳月明得到31票，以最高票當選，父親陳金華緊隨其後，以27票當選。

其後進入主席和副主席選舉，陳金華日前接受訪問時曾稱會有意角逐，不過他最終未有參選，使本身是坪洋居民代表的女兒陳月明在無競爭之下當選主席。

陳金華在選舉完結後接受訪問，稱對女兒當選後「非常之高興」，又指讚揚女兒能力高，直言若有人賞識她，或有機會「更上兩、三層樓」。

至於為何未有角逐主席，他指自己年事已高，加上幾年前開始身體不佳，「我負責唔起香港開會嘅嘢，幾年前開始身體唔好，應該留畀後生做嘛。」他又兩度強調，是次選舉完全符合愛國愛港愛鄉的精神，是一場公平公正的選舉，合符香港的法例。

陳月明在打鼓嶺鄉委會選舉中得到31票，以最高票當選。(盧翊銘攝)

陳月明當選後手持鮮花，先與父親合照和握手，再與新一屆執委會成員合照，他感謝鄉民、叔伯兄弟的支持和信任，以及感謝大眾對打鼓嶺的關注。

陳月明盼建「和諧的打鼓嶺」

陳月明將會以當然委員身分晉身北區區議會，代替哥哥陳崇輝的位置。她表示會盡任力、努力履行四年的主席任期，建立一個「和諧的打鼓嶺」。至於父親曾稱有意參選主席，她稱「呢個唔係事實」，又強調父親一直全力支持自己。對於父親對自己讚口不絕，她僅稱不評論，其後她的助手稱：「家庭嘅嘢就唔講著啦。」

然而，場外有人指稱，陳月明與父親關係亦欠佳，「一早無計傾」，只是為了今次選舉再度合作。

去年9月，陳金華登報宣佈與長子、時任打鼓嶺鄉事委員會主席兼坪洋村村長陳崇輝斷絕父子關係，引起社會熱議。陳金華年初出山參加鄉郊代表選舉，與兒子爭奪坪洋村原居民代表，陳金華勝出，令兒子陳崇輝「三失」，失去村代表、鄉委會主席及自動當選區議員的資格。

本來有意角逐選舉的陳金華最終未有參選，他稱對女兒當選「非常之高興」。(盧翊銘攝)

陳月明曾赴英國生活14年，攻讀酒店管理後回港，2003年成為坪洋村首位女村代表。資料顯示，陳月明的丈夫張磊背景亦頗強，父親張整魁為深圳華僑城老總，母親陳洪是前紫荊雜誌社社長、第11屆全國政協原副秘書長。