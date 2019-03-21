「韓流」明襲港　料與林鄭會晤　從十大金句看清高雄市長韓國瑜

在台灣，高雄市長韓國瑜這個名字相信是無人不曉，而這股韓流近日「襲港」，並在明日（22日）正式「登陸」，與本港工商業界作經貿交流，消息透露，特首林鄭月娥將於明早在禮賓府與他見面並共晉午宴。 屬國民黨的韓國瑜去年底勝出台灣九合一選舉，攻下綠營重鎮高雄，當選為市長，並且憑着其幽默風趣和貼地的言論，成為台灣政壇「第一網紅」，網絡聲名比人稱「柯P」的台北市市長柯文哲更勝一籌。

韓國瑜在去年大選中主打「政治0分、經濟100」的務實旗號獲得年輕人支持，勝出高雄市長選舉。（資料圖片／路透社）

高雄市長韓國瑜將會到訪香港、澳門、深圳和廈門。據了解，他明早會乘機到達香港，其後參觀市政設施，特首林鄭月娥更會與他會面及設宴款待。他於下午會出席「友好合作協議簽署暨高雄市經貿介紹會」，參與高雄農特產品展銷及簽約活動，同場更會與傳媒會面，其後參觀屬於信和集團的灣仔中環廣場，並與中聯辦晚宴。

這位在人氣高企的高雄市長，自去年角逐九合一選舉期間聲名大噪，憑其接地氣的形象和出眾的說話魅力，又不時發表金句，深得台灣市民歡迎，更因此成為網絡紅人。當中成為網上熱話的金句包括有：「高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了」、「民進黨沒有為高雄年輕人找到一條回家的道路」，以及「讓台北去弄政治，讓高雄來拼經濟」等，被當地傳媒形容為「直搗高雄人的心」。

韓國瑜十大金句 1.高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了 2.一萬個工作機會，我就以身相許，晚上跟你睡覺 3.貨賣得出去，人進得來，高雄發大財 4.擁有了一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心 5.北漂青年 6.蓋愛情摩天輪上去做愛做的事 7.我希望陳其邁委員趕快政治斷奶 8.禿頭的不怕別人拔毛，放馬過來 9.禿子跟著月亮走 10.讓台北去弄政治，讓高雄來拼經濟

韓國瑜訪港期間將會與特首林鄭月娥會面。（資料圖片/余俊亮攝）

2020總統大選 國民黨內熱門人選

現年61歲的韓國瑜被視為2020年總統選舉國民黨內的熱門人選，他在1993至2002年期間曾擔任國民黨立委，經歷2001年立委選舉失利後，開始淡出，一年後擔任台北農產運銷公司總經理。2017年，為了角逐國民黨主席一職，他辭去總經理一職，惟仍輸掉選舉，同年9月始接任高雄市黨部主委。

曾襲擊陳水扁

韓國瑜擔任國民黨立委時，被外界質疑其行事作風極具爭議，有多次動手打人的不良紀錄。最為人注目的一次，是與前總統、時任民進黨立委陳水扁理論時，打了對方一巴掌，之後又掀翻桌子及攻擊陳的頭部，陳水扁更因此而需要留院3天。去年選舉期間，他這段「黑歷史」被舊事重提，有人更將他與黑道扯上關係，但最終仍無損他的形象，韓國瑜成功當選，為民進黨在高雄長達20年的執政畫上句號。

韓國瑜當選高雄市長後曾發表講話，強調「九二共識」就是他的意識型態，並要馬上成立「兩岸工作小組」，讓高雄可以「條條道路通賺錢」。他又曾說不允許所有政治的抗議和意識形態的請願，集中發展經濟。至於今次訪問，他強調強調此行為經濟之旅，不會談政治，也不會踩到台灣陸委會的「紅線」。