【政壇諸事町】工聯會何啟明講「譚仔話」　誰知錯點「山竹」米線

立法會大會的辯論時間動輒數小時，部份議員為求發言內容能引起公眾關注，在發言時都會「度度橋」、搞搞新意思。工聯會何啟明今日(21日)在辯論移民政策議案時就有備而戰，模仿藝人馬國明的廣告示範講「譚仔話」。不過何啟明一時緊張，錯把「竹笙」讀成「山竹」，意外點出暗黑料理。

保安局副局長區志光被問到有否聽過「譚仔話」時眉頭略皺。（立法會影片截圖）

立法會今(21日) 辯論「改革移民及入境政策」的無約束力議案，新民主同盟范國威要求局方設立單程證的雙重審批機制，削減單程證配額由每日150個至75個。工聯會何啟明發言反對范國威的動議，力陳香港本來就是移民城市，大家不應將社會問題責難於新移民。

何啟明指香港作為移民城市，並無換血一說，更稱相信除了劉業強外，大部份港人都是流著「移民的血」。何又問保安局副局長區志光有否聽過「譚仔話」，區志光聞言眉頭略皺，似乎不太明白何啟明所指，何啟明即打趣「可能局長很久沒有吃過譚仔」。

何之後即場演繹去年熱爆的100毛廣告歌《譚仔有嘻哈》，模仿新移民侍應的略帶口音的講話方式。未知是否因為太緊張，何啟明錯將「竹笙」倒轉讀成「山竹」，一字之差點出一碗「牛肉牛丸魚腐山竹大辣走韭菜」，味道令人不忍細想。