美國保港獨立關稅區　特府：言論自由非絕對　黃之鋒：態度趨強硬

美國國務院公布2019年《香港政策法》報告，確認維持獨立關稅地位。特區政府發聲明，直言言論自由並非絕對，任何『港獨』的主張公然違反《基本法》，而禁止香港民族黨的運作、簽證申請個案、去年11月立法會補選、今年鄉郊一般選舉等，一直嚴格按照『一國兩制』、《基本法》及香港法律處理香港事務。 香港眾志秘書長黃之鋒回應指，雖然美國國務院仍會就雙邊協議和方案保留特別待遇，但明顯在引述香港民族黨被禁運作、工黨劉小麗和議會陣線朱凱廸被禁止參選，以及《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱不獲續工作簽證，反映美方態度越趨強硬。

美國確認維持香港獨立關稅地位。（資料圖片）

特區政府指，《基本法》清楚訂明香港是中華人民共和國不可分離的部分，任何「港獨」主張公然違反《基本法》，直接損害國家主權、國家安全及領土完整，有違全面貫徹落實「一國兩制」，破壞香港在《基本法》列明的憲制與法律基礎，又重申外國政府不應以任何形式干預香港特區的內部事務。

黃之鋒認為，報告頗能反映國策定調，即使在港主張獨立或自決被視作抵觸紅線，美方仍堅持此等政治倡議實屬言論自由，此乃目前不可逆轉的客觀現實。

黃之鋒相信，美國對於一連串危害香港人權自由的事件絕不手軟，當行政機關表態以後，便看立法機關的動作，「要知道自民主黨重新掌控眾議院以後，委員會人選任命將有變動」。

他期望經眾議院議長佩洛西協調，由具進步理念及對人權關懷的人選上任美國國會及行政當局中國委員會共同主席後，可以在新會期盡快開展《香港人權民主法》的立法程序，他指：「以具體政策與法案支持香港實踐高度自治，明顯比起單純建議監察、關注與立場陳述更為強而有力，長遠有利於區別香港於中國大陸，保障香港作為國際城市的聲譽與地位。」