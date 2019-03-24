戴耀廷到大埔「毅行」　盼以「填窿窿」阻建制自動當選

風雲計劃發起人戴耀廷今日（24日）舉行首場「社區民主毅行」，聯同大埔民主聯盟的成員，由大埔墟火車站遊行至大埔中心集會，呼籲市民登記做選民和在今年底的區議會換屆選舉投票。 戴耀廷表示。風雲計劃現時有大約30至40人積極考慮參選，惟仍不少選區沒有民主派參選，或令建制派自動當選。他希望可以募集更多民主派同路人，以「填窿窿」的方法參加區選，阻止建制派自動當選，更希望能重演4年前「傘兵」徐子見在最後時刻出戰東區漁灣選區、最終擊敗民建聯「雙料議員」鍾樹根的奇蹟。 戴耀廷又大讚大埔民主聯盟合作無間和緊密，認為各區民主派亦可組成聯盟，加強地區工作的合作。

戴耀廷、大埔民主聯盟六名區議員、南區區議員司馬文等40多人參與「社區民主毅行」巡遊宣傳，由大埔墟火車站沿寶鄉橋遊行至大埔中心巴士總站外集會。（余俊亮攝）

戴耀廷早前表示，希望透過發起「社區民主毅行」巡遊宣傳，走遍18區，吹響區選的號角，讓市民關注區選及了解區議會的重要性。毅行首站於大埔舉行，戴耀廷、大埔民主聯盟6名區議員、南區區議員司馬文等40多人參與，由大埔墟火車站沿寶鄉橋遊行至大埔中心巴士總站外集會。

戴耀廷表示，今年11月24日就是區議會選舉投票日，發起遊行是希望提早呼籲市民登記做選民和投票。他指區議會與市民生活緊扣，各種社區和交通問題都是由區議會負責解決，惟過往很多市民忽略區議會的重要性，令區議會被建制派壟斷，甚至成為利益輸送的機器。他指出區議會選舉是香港的唯一真普選，又指爭取民主不只是在立法會選舉投票，亦可從社區出發。

戴耀廷（持咪者）表示。風雲計劃現時有大約30至40人積極考慮參選，惟仍不少選區沒有民主派參選，讓建制派自動當選。他表示希望可以募集更多民主派同路人，以「填窿窿」的方式，阻止建制派自動當選。（余俊亮攝）

大埔區議員、新民主同盟任啟邦指，大埔現時有30萬人口，惟醫療服務嚴重不足，區內理應有3間公立診所，惟現在只有2間。他又稱收到個案，有長者到大埔那打素醫院的骨科專科輪候換骹，惟要輪候至2023年，批評政府花萬億元填海，但不改善地區的民生設施。他指區議會可逼使政府改變政策，過去10多年政府沒有聽到大埔居民和區議會意見，直指若不投票予民主派，就會喪失改變社區的機會。

戴耀廷表示。風雲計劃現時有大約30至40人積極考慮參選，惟仍不少選區沒有民主派參選，讓建制派自動當選。他表示希望可以募集更多民主派同路人，以「填窿窿」的方式，阻止建制派自動當選，更希望能重演4年前「傘兵」徐子見在最後時刻出戰東區漁灣選區、最終擊敗民建聯「雙料議員」鍾樹根的奇蹟。

至於徵召立法會議員在最後時刻參選，戴耀廷指大部分議員屬民主動力機制之下，現時風雲計劃仍未就徵召的問題與議員商討。不過他透露，有政壇元老有意接受徵召，當中包括有政黨背景的元老，但現時不便透露名字。戴耀廷又大讚大埔民主聯盟合作無間和緊密，認為各區民主派亦可組成聯盟，加強地區工作的合作。

「佔中九子案」將於下月9日裁決，戴耀廷表示，萬一他最終要入獄，仍不少民主派同路人會接手他的工作，強調這些計劃並非只得他一人統籌。