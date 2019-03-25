足以牽動政治版圖　鄉委會選舉候選名單、得票、即時結果「三無」

四年一度鄉事委員會（鄉委會）選舉現正舉行，由各鄉事委員會按其章程，選出27個鄉事委員會正、副主席。由於鄉委會選舉會影響鄉議局及特首選委會鄉議局界別組成，其產生極為重要，但整個選舉過程外界卻無從窺知。 有別於區議會選舉、立法會選舉以及鄉郊代表選舉，鄉委會選舉不受選舉管理委員會監督，而是由民政事務總署負責，《香港01》調查所得，署方公布的選舉資料極為有限，公眾僅能於選舉結束數日後才能於民政總署網頁查閱鄉委會執行委員會名單。更甚的是，候選人名單、得票數字等一律欠奉。 有議員批評整個鄉委會選舉過程閉門造車（見另稿）。民政總署回覆《香港01》查詢時，承諾會與鄉議局研究日後將候選人名單上載至選舉網頁，但就沒有提及會否考慮公布參選人得票數字。

警務處只向傳媒提供鄉委會章程中關於社團成立宗旨的文句。圖為屏山鄉鄉委會的成立宗旨。（文件截圖）

民政總署於今年1月舉行鄉郊代表選舉，選出的村代表在本月選出27個鄉事委員會正副主席及執委，而鄉議局正副主席則於今年6月產生。

鄉委會正副主席均能在特首選委會鄉議局界別參選及投票，影響特首席位誰屬。另外，鄉委會主席(俗稱「鄉頭」)同時出任該區區議會「當然議員」，並有資格競選鄉議局主席，以及參選立法會的鄉議局功能界別。

公眾事前無法在民政事務總署網上查閱候選人名單，民政署現時做法是把候選人名單郵寄給各選民，並張貼於所屬的民政事務處及鄉委會的告示板上。(資料圖片/盧翊銘攝) 公眾難查閱候選人名單

惟《香港01》發現，公眾事前無法在民政總署網頁查閱候選人名單，民政總署現時做法是把候選人名單郵寄給各選民，並張貼於所屬的民政事務處及鄉委會的告示板上，其他公眾人士欲知詳情，要向署方查詢。《香港01》曾向署方查詢候選名單，才獲提供17個鄉委會的候選名單。 而就算提供了名單，原來部分候選人因屬於現任鄉委會主席或其他身份，雖然是候選人，但不在候選人名單。以西貢北約鄉委會為例，現任主席李耀斌不在候選人名單，但他因其身份而自動成為候選人，公眾並不知悉。

打鼓嶺及大埔鄉事委員會早於上周四（21日）選舉結束、屯門鄉事委員會於上周五（22日）完成選舉。但民政總署網頁直至昨日（24日）截稿前仍未公布結果。（民政總署網頁截圖） 閉門選舉 無得票數字

另外，部份鄉委會以閉門形式進行選舉，公眾及傳媒無法監督點票或唱票過程。 網頁遲更新 公眾難知悉即時結果

選舉結束後，民政總署網頁僅公布鄉事委員會的執委名單，並無得票數字，甚至連執委名單亦不一定在投票當日更新，如打鼓嶺及大埔鄉事委員會早於上周四（21日）選舉結束、屯門鄉事委員會於上周五（22日）完成選舉。但民政總署網頁直至昨日（24日）截稿前仍未公布以上三個鄉委會選舉結果。 「各處鄉村各處例」

另外，民政事務總署規定，新界27個鄉委會選舉須按其《組織章程》進行；而各鄉委會的《組織章程》指明的選舉程序則須符合民政事務總署發出的《鄉事委員會選舉範則》(《範則》)。

然而，以上兩項文件都不是公開資料。由於《組織章程》不是鄉委會註冊社團時必須提交的文件，所以市民不能引用《社團條例》向警方索閱完整文件。過去曾有傳媒向民政事務總署索取《鄉事委員會選舉範則》，但署方以當中資料涉及第三者（指各鄉事委員會）為由，只願提供一份經刪削的版本。

實際情況中，選舉方式按各鄉事會的《組織章程》行事，無統一規定，可謂「各處鄉村各處例」。在《章程》不公開、政府不願主動披露的情況下，除非有鄉委會成員自願透露，否則外界無從得知主席推選過程。部分「鄉頭」由鄉委會成員直接互選產生；部分鄉委會成員也可能包括太平紳士、社會賢達等毋需經選舉洗禮者。

民政總署：研究網上公布候選人名單

對於現時政府有何法例規管鄉事委員會選舉過程，民政總署回覆《香港01》查詢時，選舉由當區的民政事務專員擔任選舉主任，統籌選舉程序，並且根據《範則》確保有關選舉妥善公正地進行。

署方又表示，待鄉委會及鄉議局今年換屆選舉結束後，會與鄉議局繼續探討如何進一步優化鄉委會選舉，包括研究日後將候選人名單上載至選舉網頁。但就沒有提及會否考慮公布參選人得票數字。