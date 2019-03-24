【大南補選】投票至10時半結束　民主派李國權料有一半勝算

油尖旺區議會大南補選投票於今日（24日）晚上結束，兩名候選人，經民聯李思敏及社區前進李國權，分別於投票結束後到票站外會見傳媒，李國權表示戰果難料，預料勝算只有五成。李思敏則指，希望帶動社區「少啲抗爭」。 根據選舉事務處資料顯示，截止晚上十點半，投票率為34.38%，較2015年換屆的40.32%低。

油尖旺區議會大南補選投票於晚上10時半結束。（余俊亮攝）

李國權坦言，難評估賽果，預計勝出的機率只有一半，因為對手在同區亦進行了多年的地區工作。（余俊亮攝）

票站於下午10時半關閉，經民聯2號候選人李思敏在立法會議員梁美芬等黨友的陪伴下，率先到票站外會見傳媒。李思敏自言心情緊張，希望能順利承接莊永燦的工作。她又向其義工團隊及支持者表示感謝，形容每一票都是積沙成塔，希望能帶動社區和諧發展，「多啲民生，少啲鬥爭」。對於選舉結果，李思敏自言已盡最大努力，在短時間內令街坊認識自己，又稱會尊重選民的選擇，無論結果如何，都會繼續服務市民。

代表泛民出戰的社區前進、1號候選人李國權表示，留意到有不少居民於最後階段仍到票站投票，因而對結果重拾些少信心。但他亦坦言，很難評估賽果，預計勝出的機率只有一半，因為對手在同區亦進行了多年的地區工作。

經民聯李思敏自言心情緊張，她向其義工團隊及支持者表示感謝，形容每一票都是積沙成塔。（余俊亮攝）

被問及會否出戰年末的區議會選舉，李國權指無論是次結果如何，均會積極考慮再次參選，以在油尖旺區推動民主為目標。李思敏則表示會先關注今日的選戰。

兩名候選人其後分別於票站外與其團隊合照及擁抱。