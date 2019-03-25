【政圈風聲】傳政府或二度撤三隧分流動議　民建聯不撐未夠票闖關

政府為推三隧分流扭盡六壬，陳帆執掌的運房局早前提出兩項優化方案，包括以東隧、紅隧多賺盈利改善道路資訊系統回饋駕駛者，以及承諾收回西隧專營權後重新檢視三條隧道收費水平，以利誘立法會議員「收貨」，在本周三投票支持有關無約束力議案。 不過政圈傳出，當局最終或會二度撤回有關議案，原因是幾經努力後仍「未夠票」。民建聯陳恒鑌接受《香港01》查詢直言，星期三確實無法投票支持有關議案，因地區反對聲音仍大，而他亦擔憂新方案會令三隧齊塞。 有知情的政府中人表示，陳帆仍在評估形勢中，未有最終決定，但倘若議案真的敲定無法通過，當局的確會抽起議案，「不會浪費時間」。

有知情的政府中人表示，陳帆仍在評估形勢中，未有最終決定，但倘若議案真的敲定無法通過，當局的確會抽起議案，「不會浪費時間」。（資料圖片/羅君豪攝）

三隧分流無約束力議案原本安排在1月23日立法會大會的議程上，但前一日陳帆突然宣布暫時撤回，原因是方案「未獲共識」。直到2月底，陳帆宣布重推，定於本周三的立法會大會辯論，同時推出兩項優化措施，希望反對的議員回心轉意。惟事態發展未必如其所願，政圈傳出當局有機會二度撤回議案。

有知情的政府中人接受《香港01》查詢時承認，倘最終仍未夠票通過議案，陳帆的確會抽起議案，「因為一上會至少花兩日時間，政府仍有不少議案排住隊，包括國歌法、移交逃犯修例等，如果明知嘥氣，就無謂浪費時間。」

不過該政府中人補充，據他了解，陳帆仍未有最後決定，「他還在盡最後努力，詢問反對的議員會否在當天缺席投票，如果有人不現身，計法又會不同。……總之球證一日未吹雞，他都不會停下來，昨日（23日）仍在打電話給政黨拉票。」

立法會交通事務委員會主席的民建聯陳恒鑌表示，地區對三隧分流仍有不少反對聲音，加上他自己也擔憂在新方案下變成三隧齊塞，「所以星期三實在無辦法支持」，他會投棄權票。（資料圖片/陳嘉元攝）

政府會否被迫二度撤三隧分流議案，視乎建制派政黨會否轉軚支持。本身是立法會交通事務委員會主席的民建聯陳恒鑌表示，地區對三隧分流仍有不少反對聲音，加上他自己也擔憂在新方案下變成三隧齊塞，「所以星期三實在無辦法支持」，他會投棄權票，而民建聯除身為行政會議成員的張國鈞外，餘下11名議員皆不會投贊成票。

工聯會黃國健亦指，政府的優化措施無法令他們改變想法，除了他本人因是行會成員而歸隊投贊成票，其他4名工聯議員均會反對。獨立陳凱欣表示，至今仍認為當局須削減東隧、紅隧的建議加價幅度，甚至不加價，當局不答允，她難支持方案。她又質疑，西隧縱使減價，東隧駕駛者會否跨區轉用西隧，倘駕駛者因種種原因續用東隧，會承受東隧加費之苦。