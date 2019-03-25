張建宗指一帶一路已取得階段性成果　年底將辦高峰論壇

一帶一路總商會成立一周年，今日（25日）舉行兩會精神宣講會和新春酒會，中聯辦副主任譚鐵牛、全國人大常委譚耀宗、署理商經局局長陳百里等人亦有出席。 署理特首張建宗在酒會致辭時表示，一帶一路是國家的重要發展策略，在貿易、基建建設和交流合作已取得階段性成果，強調政府將積極推動一帶一路建設，包括今年9月將與貿易發展局合辦第4屆一帶一路高峰論壇。

署理行政長官張建宗在酒會致辭時表示，一帶一路是國家的重要發展策略，在貿易、基建建設和交流合作已取得階段性成果，強調政府將積極推動一帶一路建設，包括今年9月將與貿易發展局合辦第4屆一帶一路高峰論壇。（余俊亮攝）

張建宗為酒會主禮和致辭，稱很高興出席一帶一會總商會的新春酒會，指商會自去年成立以來，聯合港澳台商界聯繫沿線國家地區，擴大網絡和開拓商機，舉辦多項活動和研討會，令各界認識一帶一路。

張建宗又指，一帶一路是國家的重要發展策略，在貿易、基建建設和交流合作已取得階段性成果，他強調政府一直積極推動社會參加一帶一路建設。

一帶一路總商會理事會主席林建岳（前左三）表示，過去一年總商會舉辦多場大型活動和研討會，深化港商對一帶一路了解，商會將致力團結各界精英，推動一帶一路建設。（余俊亮攝）

他又指，政府將繼續秉持香港的獨特優勢，就多個策略重點推展一帶一路，包括計劃在年中召開第二次聯席會議、與商會、專業界別和企業舉辦論壇和交流會，亦會籌辦代表團外訪一國一路國家地區，協助港商發掘機遇。他表示，政府與貿易發展局將於9月合辦第4屆一帶一路高峰論壇。

一帶一路總商會理事會主席林建岳表示，過去一年總商會舉辦多場大型活動和研討會，深化港商對一帶一路了解，商會將致力團結各界精英，推動一帶一路建設。