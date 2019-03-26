【逃犯條例】齊批剔9商業罪　湯家驊斥民粹　張達明批自相矛盾

《逃犯條例》修訂惹來商界憂慮，行政會議今（26日）審議及通過修改《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的草案內容，抽起當中9項涵蓋破產、公司、證券、知識產權、環境污染、貨物進出口、電腦、關稅、虛假商品說明等涉及商界的罪行。 行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，對修例內容未能完全堵塞法律漏洞感到失望，又形容剔除9項商業罪行，是「向民粹政治立場讓步」，「邊個惡啲就聽邊個講」，對特區政府長遠管治不健康，又認為看不到特別原因要剔除有關罪行，擔心會變相鼓勵相關的商業犯罪。 律師會理事、港大法律學院首席講師張達明同樣批評剔除9項罪行，認為做法只是為「數夠票」，「完全偏離法律改革的基本標準，即法律面前人人平等」。他又質疑，既然對內地司法制度有擔憂，就不應該只剔除9條罪，批評現時做法自相矛盾，違反法治原則。

湯家驊認為政府不應「邊個惡啲」就因對方「民粹的政治立場」讓步。（資料圖片）

湯家驊表示，對9項商業罪行被剔除感到可惜，認為商界對有關的引渡法律有誤解。他認為，政府不應「邊個惡啲」就因對方「民粹的政治立場」讓步。

他又認為，逃犯條例修訂不應該剔除任何一條罪行，因逃犯移交有足夠保障，看不到需要擔憂的原因；惟他明白為了通過修例，因政治理由作出相應調整，也只能理解。

張達明則認為，進行有關法律改革時，不應只「數夠票」，因商界害怕，就遷就對方，「法律面前人人平等，點解你信商界，唔信其他持份者嘅憂慮？」他批評，因商界憂慮而剔除9項商業罪，等同承認修例不足以保障公平審訊，只僅剔除9條，是自相矛盾。

張達明就不認同修例本身，因香港法庭只會審視控方提供的表面證供，是否符合有關可引渡的罪行，無法證實有關證供的準確性，如與法治不完善地區簽訂移交逃犯協定，法庭亦難以保障疑犯不會受到不公平引渡。

湯家驊表示，對9項商業罪行被剔除感到可惜，認為商界對有關的引渡法律有誤解。他認為，政府不應「邊個惡啲」就因對方「民粹的政治立場」讓步。

他又認為，逃犯條例修訂不應該剔除任何一項罪行，因逃犯移交有足夠保障，看不到需要擔憂的原因；惟他明白為了通過修例，因政治理由作出相應調整，也只能理解。

張達明則認為，進行有關法律改革時，不應只「數夠票」，因商界害怕就遷就對方，「法律面前人人平等，點解你信商界，唔信其他持份者嘅憂慮？」他批評，因商界憂慮而剔除9項商業罪，等同承認修例不足以保障公平審訊，僅剔除9條，是自相矛盾。

張達明不認同修例本身，因香港法庭只會審視控方提供的表面證供，是否符合有關可引渡的罪行，無法證實有關證供的準確性，如與法治不完善地區簽訂移交逃犯協定，法庭亦難以保障疑犯不會受到不公平引渡。