【政壇諸事町】副局政助表現參差　議員暗批：有副局去活動只自拍

新民黨立法會議員葉劉淑儀早前向傳媒炮轟副局長及政助表現，不單在大會質詢政府聘任副局長及政治助理的標準，更點名批評財經事務及庫務局局長政助楊寶蓮少有現身接觸議員。 政制及內地事務局局長聶德權今日（27日）在立法會大會回應葉劉淑儀質詢，雖然葉劉抱恙缺席，改由黨友容海恩上陣代問，但會議仍相當「有睇頭」，不少議員似乎平日對政助的表現積怨已久，個個踴躍發言，現場頓變「政助批鬥會」。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂（左）及政助楊寶蓮（右）。

容海恩再次投訴財經事務及庫務局，指局方班子自2017年上任以來共推出18條草案，理應要向議員游說，「唔好意思都要講，葉太同我都未接過副局或政助的電話」，質問「佢哋有無做好佢哋份工？」

聶德權嘗試解畫，指每個政策局的範疇不一，有些側重技術性，有些則較為政治性，內部分工可能有所不同。聶德權稱，若議員有任何意見可以隨時提出，「如對任何個別同事或官員，最直接的方法是向他們所屬司長或局長反映，問題一定可得到解決」。

公民黨譚文豪投訴發展局局長政治助理馮英倫（圖）待議員態度惡劣。（資料圖片/鍾偉德攝）

譚文豪：政助可以惡到咁？

隨後發言的公民黨譚文豪顯得相當勞氣，「不止容海恩剛才講的那位，就算發展局那位也極之『出色』！」直指曾經是梁振英於行政會議召集人時的公務助理、現任發展局局長政治助理馮英倫。

譚文豪指自己剛上任時，曾派同事約見發展局商討海濱發展用地事宜，被政助推搪拖延數月。結果譚文豪親自致電，質問對方為何不幫他約見官員，對方表示已經諮詢過區議會和城規會，無持份者需要再傾。譚文豪重述事件時仍顯得意氣難平，大聲質問「政治助理可以惡到咁？代局長推走議員、破壞行政立法關係？」

某副局長出席典禮只顧自拍

工聯會麥美娟加入戰團，不點名批評有某名副局長經常出席業界活動，「一晚去四五場典禮」，卻沒有向業界推銷政策，只顧自拍，她諷刺反問難道政治問責官員訓練包括自拍？聶德權聞言亦忍俊不禁，似乎對她所講心領神會，其後更於會議廳外，與商務及經濟局局長邱騰華、民政事務局局長劉江華及立法會主席梁君彥一同自拍。