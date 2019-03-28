林鄭博鰲亞洲論壇見許勤：望港參與雄安新區發展

正在海南的行政長官林鄭月娥今日（28日）出席博鰲亞洲論壇2019年年會的開幕禮，其後分別與國務院國有資產監督管理委員會主任肖亞慶、河北省省長許勤與重慶市委副書記任學峰會面。

李克強在海南與林鄭月娥（第一排左七）及出席博鰲亞洲論壇2019年年會的其他港澳代表合照。（政府新聞網圖片）

林鄭月娥早上在行政長官辦公室主任陳國基陪同下，出席博鰲亞洲論壇開幕禮。今屆年會主題為「共同命運 共同行動 共同發展」，林鄭月娥在開幕式上聆聽了國務院總理李克強發表題為《攜手應對挑戰 實現共同發展》的演講。

對於李克強表示國家將進一步對港澳台投資放寬市場准入等領域開放，推出便利內地與港澳人員往來和生產要素流動的政策措施，林鄭月娥認為必定會受到香港企業和各專業界別歡迎，並再次反映中央政府對香港的支持，相信措施將更有利於香港融入國家發展大局。

林鄭月娥之後分別與國務院國有資產監督管理委員會主任肖亞慶、河北省省長許勤與重慶市委副書記任學峰會面。

林鄭月娥與許勤見面時表示，去年10月訪問河北，對發展高科技產業的雄安新區留下深刻印象，期望香港能參與和協助雄安新區的發展。她歡迎許勤下月率團訪港，相信對方訪港有助開拓兩地更多領域的合作。

至於與任學峰的會面，林鄭月娥表示渝港關係一向密切，香港是重慶最大的外資來源地，也是重慶企業「走出去」的最佳平台，她期望未來訪問重慶，了解當地最新情況。