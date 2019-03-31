泛民協調機制小圈子玩意？　譚香文助理：總算領教過民動親疏有別

區議會選舉11月舉行，黃大仙鳳凰選區卻早於去年11月已掀起一場「候選人暗戰」。黃大仙鳳凰選區的資深區議員陳炎光，去年11月被判欺詐罪成，監禁2個月3星期。雖然他判期未有超逾3個月，按《區議會條例》仍符合資格參與今年區選，但據知陳炎光已有意退選。 消息指，同屬黃大仙區的譚香文有意捧其助理鄭詩陶「接手」鳳凰選區，並早在11月向民主動力「報名」要求加入區選協調名單，惟對方卻一直「已讀不回」。直到在區內見到原本掛有陳炎光橫額的位置，在1月時已經換上民主黨的宣傳海報。 黃大仙社區幹事鄭詩陶回覆《香港01》查詢時證實事件，他無奈表示無論民主動力的協調機制決定為何，都應該通知一下，「起碼我有個知字，呢啲係基本禮貌。」他得知民主黨已正式收到民主動力通知「放行」時，回覆指:「「過去聽聞民主動力親疏有別，依家算領教過!」

民主派黃大仙區區議員譚香文，於去年5月向民主動力召集人趙家賢推舉其助理鄭詩陶，對方表示會跟進。惟事隔半年，鄭詩陶透過whatsapp親自聯絡趙家賢，表示希望得到民主動力支持，不料對方卻已讀不回，短訊石沈大海。

直到近月，其團隊在區內留意到原本掛有陳炎光橫額的位置，1月時換上民主黨主席胡志偉及社區主任鄧惠强的宣傳海報。鄭詩陶指，自己去年9月已開始地區工作，11月正式向民主動力要求加入協調機制，「民主黨果位係12月先開始過嚟。」

《香港01》就事件查詢民主黨主席胡志偉，他直認不諱計劃派「乳鴿」鄧惠强落區熱身「民主黨過去一直與陳炎光是友好合作」，並強調民主黨按民主動力的協調機制行事，鄧惠强是正式獲協調機制放行。

民主動力召集人趙家賢回覆香港01查詢時，對鄭表示相當抱歉，解釋自己兼顧地區工作，又負責協調以及各項補選事宜，「難免有甩漏、會鞭策自己做得更好」。

趙家賢表示，譚香文推薦鄭詩陶一事，民主動力有向黃大仙區其他民主派人士報備及徵詢各人意見，「絕大部份人都傾向支持由民主黨的那位代表到該區開展地區工作。」他強調民主動力會繼續盡力做好溝通聯協調工作，團結民主力量，抗衡地區建制。