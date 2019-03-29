屯門保良局梁周順琴小學爆肺炎　社區主任批未通報家長

流感高峰期剛過，麻疹旋即「殺到」，新增逾30宗感染個案，而位於屯門的保良局梁周順琴小學，近日亦疑似爆發肺炎。有政黨社區主任向《香港01》透露，於本周二（26日）起至今日，至少3名來自同一年級的學童，因染上肺染缺席，惟學校未有對家長發出正式通知，或就事件作特殊安排，只取消了原定明日（30日）舉行的學校旅行，擔心會有更多的學生染病。 衞生署回覆查詢表示，衞生防護中心於3月27日接獲該校通報，經調後後，當天確立該校出現肺炎支原體感染爆發，個案涉2名四年級女學生，二人目前情況穩定，而該校正接受醫學監察，現階段未有建議停課。

民主黨屯門社區主任盧俊宇向《香港01》透露，近日接獲保良局梁周順琴小學家長指，有疑似肺炎爆發的情況出現。據他了解，截至今日，共有5名來自同一年級的學生本周染上肺炎，未有回校上課。盧俊宇續指，學校未有針對事態作出特別安排，只取消了原定於明日（30日）舉行的學校旅行。

家長憂大規模爆發

《香港01》就事件向該校家長了解，有姓盧的家長透露，至少有3名病童均來自4年級A班，其中2名已於周二（26日）開始因染上肺炎缺席，及至今日該班再增1名學童染病，未有回校上課。盧太指，學校旅行原定於明日舉行，惟今早接獲學校通知，因有數名學生染上肺炎，需要取消明日的活動，但學校暫未有進一步以通告等形式，就疑似爆發肺炎的情況通知全校家長。盧太續指，老師只呼籲學生戴上口罩，並維持每日為學童量度體溫的安排，未有因應事態作特別處理。

盧太擔心，「小朋友困喺同一個課室裡面」，容易染病，甚至造成在學校大規模的爆發，對於學校未有正式通知或安排停課感到不滿。她又表示，流感高峰期剛過，孩子染上流感後剛剛痊癒，擔心免疫力尚未恢復，會增加感染的風險。

有姓盧的家長透露，有3名病童均來自4年級A班，其中2名已於周二（26日）開始因染上肺炎缺席，及至今日再增1人染病。（資料圖片）

兒科醫生：及早求醫較易康復

兒科專科醫生楊超發指出，要知道肺炎由哪種細菌引發才能衡量肺炎的傳染性，由肺癆、鏈球菌及現時爆發的麻疹所引起的肺炎最為高危；雖然早前亦有由流感引發肺炎的個案，但流惑高峰期已過，相信因此染病的機會不大。楊超發提醒市民，肺炎的病徵普遍為咳嗽、發燒，嚴重者會氣喘、臉色轉差等，一旦孩童出現以上徵狀，應盡快求醫，相信以本港的醫療水準，「正常睇醫生都會好」。

教育局回覆指，知悉該校有2名學生感染肺炎支原體，該校亦已通報衞生防護中心，並已將有關訊息通知家長。教育局會與學校保持緊密聯繫，並向學校提供適切支援。

衞生署發言人表示， 衞生署衞生防護中心於3月27日接獲保良局梁周順琴小學的通報，隨即展開調查，並於當天確立該校出現肺炎支原體感染爆發。調查顯示爆發涉及2名四年級女學生，年齡介乎9至10歲，兩人已求醫並需要入院。她們目前情況穩定。該校正接受醫學監察。

發言人又指，衞生防護中心會繼續密切留意有關學校的情況，現階段未有建議學校停課。醫學監察期間，中心建議學校加強傳染病防控措施，包括確保校園環境清潔衞生，建議學童嚴格遵守良好個人和手部衞生，避免集體活動，以減低感染風險。學童如出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，應盡快求診及避免回校。

《香港01》就此事向該校校長查詢，截稿前尚未獲回覆。