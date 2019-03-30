立法會通過律政司增設副首席律師撥款　泛民質疑是「DQ專員」

立法會財委會今(29日) 討論將律政司法律政策科一位首席政府律師編外職位，轉為常額職位，職責為政制和選舉事務工作。多名民主派議員在會上質疑職位是「DQ專員」，港府開位是為將會在未來地區直選中DQ更多參選人。 律政司法律政策專員黃惠沖表示，未來數年將有不同的換屆選舉，如區議會、鄉郊代表選舉等，強調工作量會增加，故有需要和逼切性開設常額職位。 最終會議以24票贊成、17票反對通過將有關常額職位撥款。

黃惠沖強調，新增職位主要負責相關政制改革和處理選舉事務等問題，因未來有多場換屆選舉，強調有逼切性開設常額職位。（余俊亮攝）

民主黨尹兆堅表示，特首林鄭月娥已經表明暫不會重啟政改，在政改極小機會啟動情況下，為何仍要將有關職位轉為常額職位？律政司法律政策專員黃惠沖稱，該職位主要分為兩部分，一是負責相關政制改革，二是處理選舉事務等問題，由於香港未來將有多場換屆選舉，強調有逼切性開設常額職位。

范國威質疑有關職位是為「繼續提供符合政府心意的法律意見去DQ候選人」，看不到政府有合理理由要轉為常額職位。黃惠沖回應稱，法律意見不會考慮是否符合任何人的心意，強調不是對某人不利或得益。

郭家麒質疑是由鄭若驊、特首或是中央要求啟動「DQ部門」做事。（余俊亮攝）

何君堯：六名議員被DQ屬咎由自取

公民黨郭家麒嘲諷指，有關增位是由律政司司長鄭若驊、特首林鄭月娥或是中央要求啟動「DQ部門」做事？黃專沖反駁指，候選人資格是由選舉事務處、選舉主任及相關選舉工作人員作決定。

經民聯梁美芬稱郭家麒的問題是「難為了家嫂」。她又為政府護航，稱理解未來選舉工作量大增，特別選舉呈請等情況會增加，更稱擔心一個職位是否足以應付有關工作。

何君堯稱對於開設常額職位沒有異議，對於早前發生有六名議員被DQ，他認為情況並不常見，是他們咎由自取。何君堯又指，現時的本土主義違反《基本法》精神，強調參選權從來不是人人都有，特別是搞港獨就應該被DQ，強調律政處需要加人手處理這些情況屬合理。