環球時報評論：英報告干涉香港　按英人思維中國可派航母到蘇格蘭

英國政府日前向國會提交最新一期香港半年報告書，當中提到4名立法會議員被DQ、「一地兩檢」、《國歌法》本地立法等議題，英國外交大臣約翰遜則稱，「北京的介入無疑加深了我們（英國政府）對香港高度自治正在面臨越來越大壓力的看法」。報告隨即惹來港府及外交部駐港特派員公署反擊，批評報告罔顧事實及要求英國勿干預香港事務 中國大陸官媒《環球時報》前日則刊出學者評論文章，指「英國一如既往以香港事務干涉中國內政」，又指，中國從未對蘇格蘭和北愛爾蘭事務發表看法；稱按照英國人思維，中國應支持被愛爾蘭從英國分裂，因愛爾蘭曾是英國殖民地，中國亦可與蘇格蘭合作開發北海油田，並派航空母艦到當地自由航行。

《環球時報》刊出評論文章指，中國從未對蘇格蘭和北愛爾蘭事務發表看法；稱按照英國人思維，中國亦可與蘇格蘭合作開發北海油田，並派航空母艦到當地自由航行。（資料圖片/余俊亮攝）

《環球時報》刊出上海外國語大學英國研究中心研究學者李冠杰評論文章。文中指，英國《香港問題半年報告》，一如既往以評估「一國兩制」實施為藉口，監視香港局勢；藉助《中英聯合聲明》和基本法「不時拉扯香港和大陸的向心力，導致今天有些香港人士傾心於英國給香港勾畫的政治幻景。」

文章提到，「英國式民主是經歷數百年緩慢發展的結果」，認為其不可複製；又以「脫歐」為例，指英國也「嘗到了被自由民主手段誤導而帶來的焦躁和痛苦」。

李在文中表示，公投的直接民主手段，造成帶來「災難」，「在推行新式民主上嘗到了苦頭」，卻「拿著自己都懷疑的自由民主標準討論香港事務。」

文末則話鋒一轉，指「中國從來沒有對蘇格蘭和北愛爾蘭問題發表看法，也從未支持它們從英國分裂出去。按照一些英格蘭人的思維習慣：隨著國力的增強，中國該支持北愛爾蘭從英國分裂出去，因為它原本就是愛爾蘭的一部分，而愛爾蘭在歷史上曾是英國的殖民地；中國還可策劃一下與蘇格蘭合作共同開發北海油田，並可派航母去自由航行一下。」文章又稱，中國堅持不干涉內政的外交傳統，認為英國需要認真反思，向中國學習。