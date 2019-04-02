陳方安生總結訪美行程　美方關心修訂逃犯條例　政策法已亮紅燈

香港前政務司長陳方安生、公民黨立法會議員郭榮鏗及資訊科技界立法會議員莫乃光早前應美國家安全委員會邀請，外訪美國。陳方安生總結行程時表示，向美方如實表達香港在人權、自由、一國兩制等真正情況，指美方關注香港的政治情況及修訂《逃犯條例》一事。她呼籲特首林鄭月娥及政府高官到美國、歐洲、加拿大等地親自解答國際間的疑慮，及解釋香港的政治情況，包括香港是否全面貫徹「一國兩制」。 陳方安生及郭榮鏗獲德國政府邀請，將會在下月出訪德國。

香港前政務司長陳方安生（中）、公民黨立法會議員郭榮鏗（左）及資訊科技界立法會議員莫乃光（右）早前應美國家安全委員會邀請，外訪美國。（李澤彤攝）

陳方安生指，美國對《香港政策法》是建基於美方認同一國兩制能夠在港全面貫徹落實，一旦美方覺得香港的人權、自由、法治是受到衝擊，可能會重新考慮香港享有《香港政策法》下的優惠待遇。她指，美方雖暫時無意更改《香港政策法》，但國務院發表對《香港政策法》的報告已反映政策已經亮起紅燈，特別關注中央對港的干預、香港的人權自由及政治空間受到衝擊及收窄。她相信相信華府及國會會繼續關注香港的發展，如一國兩制繼續被削弱，人權自由進一步受到侵蝕，美國會發聲。

陳方安生曾獲美國副總統彭斯接見，兩人作短暫會面。陳方安生表示，彭斯表達了對香港人權及自由的關注，尤其是宗教自由。她指，雖然香港的宗教自由未受損害，但眼前「一國兩制」的變質是鐵一般的事實，是美國和國際間都能看到。

陳方安生表示，美國副總統彭斯表達了對香港人權及自由的關注，尤其是宗教自由。她指，雖然香港的宗教自由未受損害，但眼前「一國兩制」的變質是鐵一般的事實，是美國和國際間都能看到。（李澤彤攝）

莫乃光表示，美方不同的機構及人員對於香港的情況有一定程度的理解，特別關注新聞自由的侵蝕，亦有部分人提到對於互聯網自由的關注，希望特區政府正視問題。他認為林鄭月娥不應只向北京述職，也應該回應國際社會對香港的質疑。郭榮鏗則指，是次行程向美方表達不要將香港牽涉在中美貿易戰當中，這對雙方都沒有好處。他又指如果「一國兩制」被不斷削弱的話，會失去國際社會及美國對《香港政策法》的支持，對香港非常大的影響。

美方關注修訂《逃犯條例》

郭榮鏗又指，收到白宮國家安全委員會、國務院負責寫香港政策法的相關的官員、國會議長佩洛西等不同人士對修訂《逃犯條例》的關注，他相信美方關心修訂《逃犯條例》會波及國際社會，尤其是美商在香港的投資、美國人在港的安全，甚至路過香港的美國人也可能受到影響。他指，如果修訂獲通過，將會影響香港及美國的雙邊協議，認為港府未有想清楚修訂《逃犯條例》的後果，質疑是否需要倉促地在明日的立法會會議上審議《逃犯條例》修訂條例草案。

對於台灣當局表示如修訂《逃犯條例》草案獲得通過，不排除會發出旅遊警示，陳方安生表示，台灣當局清楚已經表明立場，港府應停止以港人女子在台灣被殺案作為修例的藉口。

環球時報曾發表社論指，陳方安生一行三人外訪美國是「告洋狀」。郭榮鏗對此番說法感到遺憾，反駁香港作為國際城市，從政者應有勇氣與國際社會接觸、交流，及解釋疑慮。他更表示如建制派議員認為現時一國兩制沒有問題，亦可以出訪外國解釋。他指，如港府認為美中經濟與安全審查委員會的報告內容偏頗、不當的話，應直接與華盛頓政府說明清楚，而非隔空反駁。莫乃光形容此番言論猶如封建思維，港府應爭取國際理解及接受。

郭榮鏗指，收到白宮國家安全委員會、國務院負責寫香港政策法的相關的官員、國會議長佩洛西等不同人士對修訂《逃犯條例》的關注。（李澤彤攝）

對於譚慧珠早前指內地的司法制度的透明度高，符合國際的標準的說法，陳方安生認為這番說話是侮辱香港人的智慧，又引用演員黃秋生的說話，指「當一個人不能辨別是非黑白時，就是枉為人。」