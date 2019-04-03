【特別財會】修規過後　限議員提臨時議案　耗用會議時數反增加？

立法會分別在前年12月和去年3月，通過修改立法會《議事規則》和《財委會會議程序》；其中在財委會，修規後只容許委員引用《會議程序》37A提出一次臨時動議（下稱37A），財委會主席陳健波當時稱，財委會2016-2017年度耗一成會議時間處理臨時動議，形容修規大大收窄泛民的拉布空間。 不過根據立法會秘書處向特別財委會提交的文件，在今個立法年度（截至今年2月底），其中花2小時12分鐘處理37A，佔總會議時間3.8%；對比2017年10月至2018年2月底的數字、即修改會議程序前，共花1小時36分鐘處理37A，佔總會議時間2.6%，意味修規後處理37A所耗的時間，較修規之前為多。

截至今年2月28日，立法會保安職系人員共有107人。（資料圖片／張浩維攝）

經民聯張華峰就有關「拉布」耗用多少立法會會議時間，向立法會秘書處提問。由去年10月至今年2月底，立法會大會共耗3小時27分鐘點算法定人數，因休會待續而減少的會議時間更為零，較過去兩個立法年度所耗的點人數時間大減，其中2017-2018年度共花39小時19分鐘點人數，2016-2017年度則花16小時20分鐘處理點算法定人數，相信與前年通過修改規事規則，把全體委員會法定人數由35人降至20人有關。

財委會方面，雖在修改會議程序後，只容許委員引用《會議程序》37A提出一次臨時動議，不過處理37A的平均時間，卻較上一立法年度多。在今個立法年度（截至今年2月底），其中花2小時12分鐘處理37A，佔總會議時間3.8%；對比2017年10月至2018年2月底的數字、即修改會議程序前，共花1小時36分鐘處理37A，佔總會議時間2.6%，意味修規後處理37A所耗的時間，較修規之前為多。

不過較2016-2017年度，今年處理37A所花的會議時間已大大減少；在2016-2017年度，財委會共花12小時13分鐘處理37A，佔總會議時間10%，開支達3,322,933元。

立會主席去年11月換專車



去年《財政預算案》公布，立法會行政管理委員會將斥資90萬元，更換立法會主席的專車「LC1」；立法會秘書處回覆民主派區諾軒有關主席換車的提問，指專車在去年11月由「Lexus GS450h」，更換為「Lexus LS500 Executive」。

立法會秘書處解釋，舊有的LC1(即Lexus GS450h)在註銷前已使用8年8個月，超過所屬型號的一般使用年期(即7年)，機電工程署於2017年4月就舊有的LC1進行車輛更換評估，評估報告指出車輛有不少零件已經老化，建議更換LC1。

陳健波稱財委會2016-2017年度耗一成會議時間處理臨時動議，形容修規大大收窄泛民的拉布空間。（資料圖片／李澤彤攝）

立會花4千萬聘保安



最近不少立法會保安在執行任務時聲稱受傷，在2018年10月至2月底，共6名職員報稱受傷，在2016-2017年度和2017-2018年度，分別有5人和7人受傷。截至今年2月28日，立法會保安職系人員共有107人，2018-19年度的保安人員薪津開支總額為4,506.5萬元，2019-20年度的有關預算為4,516.6萬元。