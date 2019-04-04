【佔中9子案】陳健民指和學生分歧是小風波　盼年輕人明白其苦心

佔中九子被控「煽惑他人作出公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑作出公眾妨擾」一案，將於下周二(9日)裁決。陳健民預料罪名成立後會上訴，又形容自己佔領期間在學生的分歧是已經過去的小風波，他欣賞年輕人的決心，希望年輕人亦明白他的苦心。 戴耀廷形容審訊過程有眼淚有笑聲，自己曾被庭上播出片段觸動落淚。他透露自己為適應獄內環境提早鍛鍊身體，近月開始跑步游水已減下十磅。

戴耀廷和陳健民指，朱耀明身體不好，加上年紀已大，希望他不需受牢獄之苦。(資料圖片/張浩維攝)

戴耀廷今日(4日)早上在電台節目上指自己目前心情平靜，他與家人對判決結果有心理準備。陳健民亦感覺心情平靜，透露為可能入獄準備了英文傳記、歷史書籍，包括唐德剛所著的《晚清七十年》，以及有關台灣民主化歷程的書。

戴耀廷表示，與佔中九子其他被告以往雖認識但不熟悉，但審訊期間和眾人相處，過程有眼淚有笑聲。戴耀廷憶述最感觸的一幕是法庭上播出佔中三子自首前的記者招待會，「朱耀明在屏幕上眼淚汪汪，我也被觸動，在被告欄嚎哭。」

「年輕人行為如燈蛾撲火」

陳健民指，自己佔領期間與學生有分歧，但基於責任不能離開，「有種被困的感覺」，他笑言當時足有長達二、三十天沒有離開過金鐘佔領區的大台，「行得最遠係去海富食早餐。」陳健民形容當時年輕人的行為如燈蛾撲火，不計後果，見到光就撲去，反問道「我們不是正希望他們走向光明嗎?」 又指當時的分歧是小風波，已經過去，他欣賞年輕人的決心，希望年輕人亦明白他的苦心。

對於下周二的判刑，陳健民相信大部份被告在求情階段會以「陳情」方式重申參與佔中的動機。他期望法庭明白個案的本質是公民抗命，控方和法庭應該有自我制約不可過份懲罰被告；又指控方以公眾妨擾罪名提控，目的只為加重刑罰，如果被判罪名成立，預料將會上訴。

兩人透露，「佔中三子」之一的朱耀明身體不好，加入年事已高，希望他不需受牢獄之苦。他們有被告知獄內衛生環境不理想，已經提早鍛鍊身體。戴耀廷近月開始跑步游水，自曝已減下十磅。陳健民則表示正籌備把佔中案審訊過程結集成書，認為對公眾及法律界都具重大公眾教育意義。