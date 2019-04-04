政府為立法會新界東潛在補選預留5300萬元　4.26億元籌備年底區選

多名立法會議員因宣誓風波而導致議席出缺，選舉事務處去年分別於3月及11月舉行兩場立法會補選，目前尚餘原屬社民連梁國雄的新界東議席懸空。政府書面回覆議員就新一份《預算案》的提問，「3.11」四個議席補選整體開支約為2.23億元，而「11.25」九龍西補選開支約為4,700萬元；當局又預留約5,300萬元作來年可能出現的補選之用。

選舉事務處為2020年立法會換屆選舉預留撥款約1.67億元。(資料圖片/張浩維攝)

立法會文件顯示，選舉事務處於2019-20年度的預算開支約為7.96億元，較去年的預算增加逾2億元，當中約4.26億元為籌備和進行2019年區議會一般選舉的開支。當局又為2020年立法會換屆選舉預留撥款約1.67億元，當中包括籌備和進行2020年選民登記運動的預算；並計劃在2019-20年度開設30個公務員職位，聘用約1000名非公務員合約僱員，以應付2019年區議會選舉及2020年立法會換屆選舉相關的籌備和進行工作。

選舉提名有效性由選舉主任裁定

經民聯梁美芬關注，行政長官去年12月曾稱，會就檢視各級選舉法例需要理順的地方作內部研究的進度。政府回覆指，根據相關的選舉條例和規例，選舉參選人的提名是否有效，由選舉主任按照法例的要求和相關程序作出決定。當局根據《基本法》及全國人民代表大會常務委員會的相關解釋，並參照法庭就相關選舉呈請的判決，仔細檢視本地法例是否存在需要理順的地方及考慮應該如何作適當調整。

政府在大灣區宣講會的開支約270萬元。(資料圖片/李澤彤攝)

粵港澳大灣區發展辦公室開支約3,800萬元

此外，多名議員亦關注推廣粵港澳大灣區建設工作的預算開支。政制局回覆，2019-20年度於推廣和宣傳活動的開支預算約800萬元，而在2018-19年度的實際開支約為1,050萬元，當中包括宣講會開支約270萬元。政府設立的「粵港澳大灣區發展辦公室」開支約為3,800萬元，其中約2,100萬元為公務員人手開支