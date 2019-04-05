【佔中9子案】邵家臻、李永達：做好入獄準備　李：獄中寫書談CY

佔中9子案下周宣判。被告之一的立法會議員邵家臻及民主黨前議員李永達今早（5日）出席商台節目時表示，已做好入獄的準備。邵家臻又指，代表律師堅信他可以脫罪，最壞情況，則是被判3至9個月監禁；被問及判決對其立法會議席影響時，他則認為，相信建制派在議會票數，無法達到三分二多數，來褫奪其議席。

李永達（左後）指，估計自己會被判3個月至1年半監禁，會以平常心面對刑期，希望很快便能適應獄中生活。（資料圖片/張浩維攝)

邵家臻和李永達皆表示，已做好入獄的準備。李永達指，估計自己會被判3個月至1年半監禁，會以平常心面對刑期，希望很快便能適應獄中生活；又表示準備在獄中撰寫第二本書，當中會談及1985年時，認識前特首梁振英的情況。

邵家臻則表示，自己的代表律師堅信庭上證據，足以讓他脫罪，即使罪成亦只會判處社會服務令，或3至9個月監禁。他又認為，預料建制派無法獲得足夠票數，以入獄為由褫奪其議席。

邵家臻又表示，如被判監，會準備在獄中看書，又指由於自己患有糖尿病上眼，及黃斑水腫，需要持續治療，已安排本月中，在私家醫院注射療程的第二針，倘需入獄，會馬上見醫官，解釋情況，讓醫官代其安排繼續療程。

曾參與佔中的9名人士被起訴，包括「佔中三子」朱耀明牧師（左四）、陳健文（左五）及戴耀廷（右四），及另6人在佔中後兩年多被控共6項公眾妨擾罪。（資料圖片）

和平佔中運動發起人戴耀廷、 陳健民、朱耀明，以及立法會議員邵家臻、陳淑莊；民主黨李永達等九人, 被控煽惑他人煽惑公眾妨擾等6項控罪的案件，將於下周二裁決。