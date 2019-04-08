【丁權覆核案】判決還有「另類受惠者」　為劉業強避過政治炸彈

「長洲覆核王」郭卓堅於2015年就丁屋政策提出司法覆核，要求取消新界原居民享有的丁權，案件今日（8日）宣判，裁定原居民以私人協約或換地方式申建丁屋，不受《基本法》保護，並不合法，惟在私人土地申建丁屋，屬《基本法》第40條保障的合法傳統權利。 今次裁決除了可能對有丁權兼有私人土地的新界男丁有利，亦可能製造了一個「另類受惠者」，就是接任鄉議局主席4年的劉業強，間接為他拆除了一枚巨大政治炸彈。

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劉業強的父親、已故鄉議局主席劉皇發可以說是「新界王」，由1980年起擔任鄉議局主席長達35年，更有份草擬《基本法》，並為原居民在地權、丁權等權益與各派角力，成功讓丁權順利過渡九七，成為現時原居民的權益。

而其長子劉業強則於父親安排下，於最近十年陸續接手其父親的公職，包括全國政協委員、屯門鄉事委員會主席、鄉議局主席、立法會鄉議局功能組別以及行政會議成員。

丁權亦是一項由劉皇發流傳至今的傳統權益，但郭卓堅橫空出世提出司法覆核，令劉業強面臨挑戰。政界流傳，劉業強一向被視為「太子」，多個「叔父輩」成員一直對其能力有所疑慮，一旦接手父親職位而面對丁權案敗訴，將會對他及新界人產生極大的「政治地震」，令人質疑其能力。今次法庭雖然判郭卓堅勝訴，但變相有利鄉事派爭取保留新界居民的合法傳統權益」，掃除了一顆巨大政治炸彈，亦令他在鄉議局受到「叔父輩」挑戰的危機消除。