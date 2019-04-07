六四紀念館遭毀　支聯會：不被嚇倒　警方立案由刑毀改盜竊

支聯會早前在旺角覓得單位開設「六四紀念館」，但今日（7日）職員返回紀念館工作時，發現大門鐵閘被打開，鐵門鎖頭不見，牆身10個插座、總電掣和總電掣箱被鹽水淋濕，明顯是遭惡意破壞。支聯會已報警處理，又強調不會被嚇倒，將加強保安，爭取4月26日重開紀念館，「毋忘六四，與港人一起紀念八九民運三十週年」。

支聯會今日發稿，指今早10時左右，工作人員回紀念館工作時，發現大門鐵閘被打開，鐵門鎖頭不見，牆身10個插座、總電掣和總電掣箱被鹽水淋濕，明顯是遭惡意破壞，認為是打壓紀念館重開。

支聯會已報警處理，希望警方早日將惡意破壞人士繩之於法，又強調不會被嚇倒，將加強保安，爭取4月26日重開紀念館，「毋忘六四，與港人一起紀念八九民運三十週年」。

警方指已接報，原本列作刑事毀壞罪，現時則暫列盜竊罪。據了解，由於有物件失去，暫列盜竊。

支聯會副主席蔡耀昌回覆《香港01》查詢時表示，紀念館剛完成裝修，本來今日到上址放置傢俱，故發現被毀。由於未及安裝閉路電視，未能攝錄事發經過，而除了鎖頭外，暫時未發現有財物損失，對改列盜竊罪感到奇怪。他難以估計案件是否與政治有關，會全面評估損毀及保安安排。

以下為被破壞詳情：