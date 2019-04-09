【佔中9子案】戰友或入獄 錢志健讚九子：令港人驕傲、世界驚歎

2013年1月，港大法律學院副教授戴耀廷以《公民抗命的最大殺傷力武器》為題撰文，提出以「佔領中環」作為爭取普選的手段，一群過往鮮有就政治發聲的港人也因此受到呼召，積極投身這場波瀾壯闊的民主運動。「佔中九子」將在今日（9日）面臨法庭的審判，九子的戰友們又有何感受？ 「2047香港監察」召集人錢志健為「佔中十死士」之一，同時也是戴耀廷的中學學弟，對於九子或因「佔中」入獄，錢志健坦言感到傷感，盼戴耀廷和其餘八人能堅守信念，「阿爺（中央）唔係老細，上帝先係你（戴耀廷）老細，（戴）你做嘅嘢（佔中）令香港人驕傲、令世界驚歎 」。 陪伴戴耀廷走過愛與和平之旅的，還有明愛專上學院社會科學系客座教授何芝君，她大讚九子有抱負、有理想，形容他們入獄是香港人的損失，強調九子代表的精神不會因專政和強權的壓逼而放棄，盼公民社會不要放棄希望。

錢志健對於戰友或即將入獄感到傷感，盼戴耀廷和其餘八人能堅守信念。（羅君豪攝）

錢志健為戴耀廷學弟

50歲的錢志健6年前從傳媒訪問，接觸到戴耀廷提出的「佔領中環」理念，他說由《中英聯合聲明》簽署開始，一直期待香港能夠達致一人一票普選特首，惟當時回歸已17年，「特首已經換咗幾個」，香港仍未有普選，故積極投入「佔中」，並與其餘人士，包括主場新聞創辦人蔡東豪等9人「決志」，成為「佔中十死士」之一。

錢志健中學畢業於拔萃男書院，戴耀廷是他的師兄，比錢志健大4屆。錢志健憶述戴在中學是風紀，當時知道有這個人，但二人並非都識，直至2013年再次相遇，「我係低佢4年班，佢當時係風紀，我唔識得佢，不過見返面都認得，雖然佢肥咗好多」。

錢志健認為「讓愛與和平佔領中環」的理念，是爭取普選的可行手法。他強調「佔中」的重點並非真的要「佔中」，而是以此作為手段，透過商討產生張力，逼使北京關注和聆聽港人對政改的聲音。「佔中」最終演變成為「雨傘運動」，與錢志健的預計有所不同，故他當時以評論人身份參與，例如陪同外國領事、海外記者到佔領區觀察，不過他形容「佔領」的79天是十分美麗。

錢志健是戴耀廷（中）的學弟，他認同「讓愛與和平佔領中環」的理念，是爭取普選的可行手法。（資料圖片/張浩維攝）

籲年青人有機會便離港

錢志健稱因「佔中」曾為他生命帶來威脅，不過他拒絕透露詳情，但若再有同樣事情發生，定會開記者會交代事件，其後遠走高飛離開香港。談到這裡，他顯露出對香港前途的悲觀，認為選擇留在香港的人應繼續撐著，但坦言若青年人有機會離開香港，便應把握機會離開，「我老實同啲後生講，快啲走啦，去讀書都好，走啦，離開可以走更遠嘅路，喺海外都可以繼續聲援」。

對於戰友或即將入獄，錢志健坦言感到傷感，盼戴耀廷和其餘8人能堅守信念，「阿爺（中央）唔係老細，上帝先係你（戴耀廷）老細，（戴）你做嘅嘢（佔中）令香港人驕傲、令世界驚歎」。不過他明言佩服9子完成公民抗命的過程，認為這樣才可突顯政權的不公義，又慨嘆戴耀廷正值學者的黃金時期，仍可撰寫更多學術論文，為學術界作出貢獻。

有指倘若戴耀廷最終入獄，何芝君將會成為「接班人」，統籌社區民主毅行和風雲計劃。（洪嘉徽攝）

當風雲接任人？何芝君：責無旁貸

由佔中商討日，到最近的社區民主毅行，都會常常見到何芝君的身影。何芝君與戴耀廷、陳健民一樣，也是來自大專院校的學者。何芝君當時在報章看到戴耀廷的文章，認為此乃爭取民主的路，亦因此開始了解戴耀廷的所知所想。

有指倘若戴耀廷最終入獄，何芝君將會成為「接班人」，統籌社區民主毅行和風雲計劃。何芝君坦言「無話接唔接班」，「我哋可以睇到戴教授拎晒整個人出嚟支持民主運動，民主唔係只靠一、兩個人，當佢（戴耀廷）唔喺度嘅時候，其他人就責無旁貸，我哋要做返一啲對香港社會有益嘅事，為香港市民一直支持的核心價值，繼續行落去」。

「雨傘運動」、宣誓風波、一地兩檢等政治風波，顯示政治無力感在公民社會急速擴散，不少人因此不再上街，甚至放棄爭取民主，選擇如錢志健所言般移居海外。何芝君理解青年人因打壓而心灰意冷，認為民主不可能一步登天。她舉民主毅行為例，形容毅行雖看似微不足道，但透過組織義工和地區工作者，呼籲市民登記做選民和在區議會選舉中投票，也可一步步改變社會和自己居住的社區。

何芝君大讚9子有抱負、有理想，他們入獄是香港人的損失，強調9子代表的精神不會因專政和強權的壓逼而放棄，盼公民社會不要放棄希望。她又批評是次以煽惑罪控告9子顯然是政治檢控，形容是「欲加之罪，何患無辭」。