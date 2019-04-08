【佔中9子案】陳淑莊首剖白：望再無港人因爭取民主成政治犯

佔中9字案將於明日（9日）裁決，一直未有接受訪問的被告之一、公民黨立法會議員陳淑莊，今日（8日）中午在其facebook專頁發文，首度剖白「暫別感言」。她直言由細到大，都不敢行差踏錯，「讀書時唔遲到，亦冇犯過校規，出嚟做嘢之後連翻版碟都唔會買」，故公民抗命對他來說是很遙遠的事，「更莫講話可能坐監」。她又衷心希望，「再唔會有人因為公民抗命而坐喺犯人欄內，再唔會有香港人因為爭取民主而成為政治犯」。

一直未有接受訪問的被告之一、公民黨立法會議員陳淑莊，今日中午在其facebook專頁發文，首度剖白「暫別感言」。（陳淑莊facebook）

陳淑莊笑言「論文采，一定不及KM（陳健民），論理念，又不及Benny（戴耀廷），論激昂，更不及朱牧（朱耀明）」，故「都係用返『四眼陳』Style去寫，希望大家隔住個mon都聽到我聲音導航」。

她坦言自己由細到大，都不敢行差踏錯，「讀書時唔遲到，亦冇犯過校規，出嚟做嘢之後連翻版碟都唔會買」，公民抗命對她來說是很遙遠的事，更不用說可能坐監。

她自言，人生上半場算是很幸運，可以按自己興趣做舞台劇演員及大律師，但相對於早已投身社運的朋友感到很慚愧，因為加入公民黨之前，她只是透過演出舞台劇「東宮西宮」諷刺時弊，說不上對民主運動有任何貢獻。直至時任公民黨黨魁余若薇邀請加入公民黨，才真正覺醒，發現香港「越嚟越唔妥」。

她感嘆自己當過雙料議員，亦做過雙失議員，在這個轉捩點開始反思，究竟沒有議席還可以如何推動民主運動，遂開始參與社運，更對戴耀廷提出公民抗命佔領中環感受很深，之後聯同一眾戰友去18區毅行、宣傳電子公投，再剃頭明志，「完全體會到一場大型群眾運動係需要推動旁觀者變成參與者」。

對於現時罪名，她形容為「生於亂世敢於抗爭」，感謝所有民主派選民、風雨不改去法庭聽審的朋友，「無論會否定罪，我衷心希望，再唔會有人因為公民抗命而坐喺犯人欄內，再唔會有香港人因為爭取民主而成為政治犯」，最終以「雨傘運動，不屈不撓，公民抗命，無畏無懼」作結。

以下為陳淑莊的暫別感言：

【暫別】

最近我一直諗應該點寫呢篇「暫別感言」。論文采，一定不及KM，論理念，又不及Benny，論激昂，更不及朱牧。所以，我都係用返「四眼陳」Style去寫，希望大家隔住個mon都聽到我聲音導航，哈哈哈哈。

嗱，你哋唔好睇我平時粗粗魯魯、青筋暴現，就以為我細個好百厭，其實由細到大，我都唔敢行差踏錯，讀書時唔遲到，亦冇犯過校規，出嚟做嘢之後連翻版碟都唔會買，所以公民抗命對我嚟講係好遙遠嘅事，更莫講話可能坐監。

我人生嘅上半場算係好幸運，可以按自己嘅興趣做舞台劇演員同埋大律師。但相對於早已投身社運嘅朋友，我好慚愧，因為加入公民黨之前我只係透過演出「東宮西宮」諷刺時弊，說不上對民主運動有任何貢獻。直至Audrey邀請我加入公民黨，我先算真正覺醒，發現香港越嚟越唔妥。

做過雙料議員，亦都做過雙失議員，呢個轉捩點令我開始反思，究竟冇咗個議席仲可以點推動民主運動？我開始參與社運，喺民陣識咗好多有心人，一齊參與大大小小嘅群眾運動。直至Benny提出公民抗命佔領中環，我感受好深，之後聯同一眾戰友去18區毅行、宣傳電子公投，再剃頭明志，完全體會到一場大型群眾運動係需要推動旁觀者變成參與者。相信大家都估唔到回歸21年後，我地爭取民主愈嚟愈難，甚至要犧牲個人前途同人身自由。

多得所有參與雨傘運動的人，令我知道今日當權者俾我嘅罪名，只係生於亂世敢於抗爭。多謝所有民主派嘅選民，令我在官司纏身期間，仍有動力喺立法會監察政府。我更要多謝風雨不改去法庭聽審嘅朋友，我人生初次坐在犯人欄，難免坐立不安，你哋嘅關心陪伴我挺過呢段艱難時刻。雨傘運動，絕不可能單憑我哋九個人變出嚟。

聽日，我會喺犯人欄等候裁決。無論會否定罪，我衷心希望，再唔會有人因為公民抗命而坐喺犯人欄內，再唔會有香港人因為爭取民主而成為政治犯。

唔洗擔心我，我會坦然面對。雨傘運動，不屈不撓，公民抗命，無畏無懼。

陳淑莊