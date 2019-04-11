【逃犯條例】林榮基憂公安亂扣罪　「可叫李波寫信話我穿櫃桶底」

銅鑼灣書店前店長林榮基，今(11日)出席前民主黨主席劉慧卿主持的網台節目《議會內外》。他談到自己日前親身參與反對修訂《逃犯條例》遊行，因為事關全港市民人身安全，對於保安局局長李家超所講有信心無人因為政治罪行被移交，林榮基反駁：「佢有信心，唔代表我有信心喎。」林榮基呼籲立法會內的商界代表慎思，「若投下反對票對他們在港生意沒有損失，若投下贊成票則損害他們本身利益」。

銅鑼灣書店前店長林榮基出席反對《逃犯條例》修例的遊行，他表示在修例通過必定會離開香港。（盧翊銘攝）

林榮基指自己在內地仍有罪在身，因「違法經營書籍銷售」被通緝，雖然香港沒有相關罪行，按例政府不能將其引渡到中國。但林榮基仍感憂慮，「如果內地換另一個罪名，話我以前喺書店『穿櫃桶底』，叫李波或桂民海寫封信做證據，咁我就慘。」

林榮基在節目中向劉慧卿憶述在內地被扣押八個月的遭遇。他說，於寧波被捕後第二日早上被要求簽紙要求放棄通知家人及聘律師，更從沒有見過法官。劉慧卿聞言忍不住插嘴道，「李家超記住，要寫埋不准被捕人士放棄（法律）權利。」林榮基補充指，其實無論簽紙與否都不容接觸外界。

節目錄製期間，林榮基又指向現場的攝影師和記者，稱令他聯想到當日被公安威逼拍攝認罪視頻的情景。劉慧卿好奇追問「係咪俾張紙你讀？」林榮基回答：「要唸熟，一個鐘記唔到咪記）兩個鐘。」林更指當時自己「NG（重拍）好多次」。