【政壇諸事町】第六議辦開幕　柯創勝盼可落戶安達臣邨

民建聯立法會議員柯創盛位於彩雲邨的議員辦事處今日（13日）開幕，縱然這是他的第六個議辦，柯創盛透露已計劃在安達臣邨開設第七個議辦，但機制問題，相信會困難重重。

政務司司長張建宗出席議辦的開幕儀式。（彭毅詩攝）

議辦的開幕儀式早上舉行，邀得政務司司長張建宗和中聯辦九龍工作部部長郭亨斌做嘉賓，張建宗稱，民建聯是政府長期堅實的伙伴，坐擁二百多個服務點，數量比政府的民政事務處多，有效反應民意。

柯創勝在儀式後見記者，相對起他營運的其他議辦，柯創勝指這個議辦最小，只有三百呎，未能建獨立廁所，人有三急就要使用商場廁所，不太方便，而且只座落在一棟樓寓下，服務的市民有限，但他覺得，只要多一個服務市民的地方都無所謂，希望將理念擴散開去。

即使已有六個議辦在手，柯創勝直言未夠，會努力物色地方，現計劃在新屋邨安達臣邨開設第七個議辦，但相信困難重重。

柯創勝解釋議員申請在公屋營運議辦的先後機制，第一組獲批的是當區區議員，第二是同區區議員，第三才是立法會直選議員，柯創勝憂慮頭兩類都申請的話，他便落戶無望。



現任全國政協副主席梁振英與社民連主席吳文遠就《蘋果日報》頭版廣告鬧得熱烘烘，馮煒光透露梁振英都有找他談兩句。（彭毅詩攝）

同場除了一眾民建聯高層和成員，亦見前新聞統籌專員馮煒光，有市民找他合照。前上司、現任全國政協副主席梁振英與社民連主席吳文遠就《蘋果日報》頭版廣告鬧得熱烘烘，馮煒光透露梁振英都有找他談兩句，至於是否商討對策，馮煒光就沒有透露，只稱已有律師樓幫助他。

馮煒光分享近年喜於航拍，指當初接觸這項活動是因為梁振英「導他玩」，梁振英本人亦曾玩過幾次航拍。擁有兩部航拍機的馮煒光由2014年開始這項興趣，但當時覺得身在政府還是不玩為妙，直至2017年離開政府便重拾興趣，試過在落馬洲花園，遙控航拍機越境到內地河套區拍攝，復活節將近，他已計劃到貴州拍攝草原。