潛藏隱憂：太陽能板棄置不當可釀環境污染　陸頌雄盼早立法規管

中電去年推出「中電可再生能源上網電價計劃」，市民或商界安裝太陽能板後，連接中電電網，便可獲得上網電價。 然而這項環境計劃，潛藏了環境污染隱憂。有組織根據計劃中，中電提供的發電量推算，10至15年後，廢舊太陽能板面積達310 個標準大球場，若太陽能板處理不當，可釀成環境污染，工聯會立法會議員陸頌雄建議政府盡早立法規管太陽能板回收。

10至15年後，廢舊太陽能板面積可達310 個標準大球場。(資料圖片/余俊亮攝)

陸頌雄與香港環保科技專業人員總會下午召開記者會，截止2019年2月底初步已獲批中電再生能源上網計劃的發電量，總會推算未來15至20年將產生約310個標準大球場大的廢舊太陽能板。

總會指，太陽能板主要成份是玻璃、塑膠、金屬邊框、矽晶和其他重金屬，憂慮這批太陽能板處置不當的話，將釀成環境污染，例如若棄置堆填區，不但增加堆填區負荷，破裂的PV板受雨水侵蝕亦可能釋出重金屬，污染土地和地下水。

目前政府欠棄置太陽能板的指引和規管，陸頌雄建議政府盡早制訂扶持業界回收的政策，為業界提供培訓資源，並參考「四電一腦」，推動延長使用和轉贈太陽能板的政策，他又建議立法規管回收和打擊非法棄置。