林鄭王志民「reconnect」　握手成全場焦點　惟實情係…（多圖）

特首林鄭月娥和中聯辦主任王志民上月在大埔慈山寺「拒握手」一幕，至今謎團未解，有揣測二人不咬弦，亦有指林鄭當時「出神」所致，但不管甚麼原因，事件引起外界關注已是事實。 林鄭與王志民今早（15日）再度碰頭，二人一舉一動頓成傳媒焦點。有趣的是，上次儀式後林鄭在王志民面前擦身而過步離會場的一幕，今日在數十名記者面前重演，而王志民似乎早有「應變方案」，見狀後採取主動，趨前與林鄭握手，更轉過面來讓傳媒拍照，留下二人「reconnect」的畫面，林鄭亦面帶笑容回應。

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全民國家安全教育日香港研討會早上舉行，前立法會主席兼智庫「香港願景」召集人曾鈺成、特首林鄭月娥、中聯辦主任王志民和國務院港澳辦副主任鄧中華先後致辭。之後到大合照時間，這是林鄭、王志民大埔慈山寺開幕式後首次聚頭，二人一舉一動備受關注。

作為特區之首的林鄭，在台上獲安排站在中間位置，而全國政協副主席董建華和王志民分別左右相伴，當等候其他人上台期間，林鄭與王志民有交頭聊天，氣氛未見異樣。



林鄭「被握手」一幕就出現在大合照後。當時台上嘉賓陸續散去，林鄭先與董建華握過手，然後逕自在王志民面前步離舞台，雙方沒有交流，此情此景令聯想起上月慈山寺一幕，當時林鄭也是與主人家李嘉誠握手後，在王志民面前擦身而過，箭步離開。不過，今次王志民沒有就此便目送林鄭離開，他先禮貌地與董建華等人握手，然後在很短時間內，步向等候落台的林鄭，向對方打開話匣子，更伸出左手從後護林鄭，而右手就主動握著對方的手，此時林鄭不得不停下腳步，與王志民「reconnect」。

王志民還「機靈地」轉過面來，帶領林鄭面向嘉賓和傳媒，讓大家拍下這個時刻，過程持續約四秒鐘，一直笑逐顏開的王志民之後才揮手下台。



兩人的互動引起一時哄動，林鄭全程面帶笑容配合，惟握手後便專心落台，而王志民落台前再面向在場的人展露燦爛笑容。

這是林鄭與王志民在慈山寺「拒握手」事件後首次聚頭，二人頓成全場焦點。（洪嘉徽攝）