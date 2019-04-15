【政壇諸事町】盧偉聰一哥式普通話惹笑　網民：同崔世安有得揮

警務處處長盧偉聰今天出席「全民國家安全教育日」研討會，他在活動上以「非常普通」的普通話發言，其中他讀到「任由」、「港獨」、「內部不穩」、「行為」、「作出」、「果斷」等詞語，其讀音幾乎是完全不正確；有網民看過片段後，形容盧偉聰的普通話水平十分差，與澳門特首崔世安「有得揮」，有網民甚至認為，盧讀出「構成」—詞時，誤以為是廣東話的粗口諧音。

盧偉聰指如果任由港獨這些分離主義在香港散佈，將造成內部不穩。（洪嘉徽攝）

「全民國家安全教育日」研討會連續第二年在港舉行，研討會要求講者以普通話發言，令不少普通話水平欠佳的官員出醜，其中前立法會主席曾鈺成去年在專欄提到，聽到有一位女政府官員用「蹩腳」的普通話演說，形容「不論是否說普通話的聽眾，都幾乎沒法知道她在說甚麼」，暗指當時在研討會以食物安全為題發言的食物及衞生局局長陳肇始。

警務處處長盧偉聰今天在研討會上以普通話發表演講，指如果任由港獨這些分離主義在香港散佈，將造成內部不穩，對香港的安全秩序和安寧構成重大影響，香港警隊對這些違法行為絕不姑息，以後再有以港獨名義作出的違法行為，警方必定會果斷執法。

從片段可見，盧偉聰讀到「任由」、「港獨」、「內部不穩」、「行為」、「作出」、「果斷」、「秩序」、「警隊」等詞語，其讀音均與正確讀音有所偏差，有些字詞例如「再」、「果斷」時，他還以廣東話直接讀出，其後才修正和回讀。有網民看過片段後，形容盧偉聰的普通話水平十分差，與澳門特首崔世安「有得揮」，有網民甚至認為，盧讀出「構成」—詞時，誤以為是廣東話的粗口諧音。

2017年，國家主席習近平訪港時，盧偉聰已展示過其「港式普通話」，他向習近平簡介警務處對青少年發展的工作，其間時任特首梁振英示意盧偉聰向習介紹香港的治安，盧指本港今年犯罪率為1978年以來最低，並說：「要感謝我們內地公安部，對我們的支持！如沒有他們支持，我們不可能的。」想不到事隔近兩年，「一哥」的普通話仍然非常「普通」。