【拆局】逃犯條例審議快車勢失算　政府失道德高地　建制或減速

逃犯條例修例今日（17日）開始在立法會法案委員會審議。然而，隨著法庭宣布將於本月29日，就台灣殺人案疑凶在本港的洗黑錢案判刑，還押已久的疑犯或未到7月，就會被當庭釋放。而政府在7月前通過草案，並引渡疑兇到台灣受審的「如意算盤」將難以打響。 政府在立法勢失去「開快車」通過草案的道德高地，盛傳得到建制派共識出任法案委員會主席的謝偉俊昨天早上亦曾在電台節目上表示，倘疑犯最終在修例完成前獲釋，政府需解釋，在此情況下，草案是否還需要如此趕急審議。有建制派立法會議員亦向《香港01》透露，雖然審議草案的政治壓力不會因台灣殺人案疑犯獲釋而減輕，但草案審議是否仍然急切，就要視乎中環、西環的考量，如急切性已不存在，不排除可「慢慢審」。

泛民極力反對逃犯條例修訂，而港府手握的最大武器，一直都是去年3月被揭發的台灣殺人案，惟目前疑凶有可能在本月底即獲釋，令「閃電式」修例願望隨時落空。（資料圖片/張浩維攝）

今年2月，港府因一宗港人在台灣殺人案，提出修訂逃犯條例，刪除向香港之外的「中國其他地區」引渡犯人的限制。修例隨即惹來泛民反對，認為條例可能被內地政府濫用，引渡無辜港人到大陸接受不公平審訊。

本來港府手握的最大武器，一直都是去年3月被揭發的台灣殺人案。港府亦以此為依據，「閃電式」以僅20日時間收集公眾意見，便將草案刊憲，準備提交立法會審議。加上公眾諮詢後，保安局局長李家超與商界的多次會面，逃犯條例修訂草案，從提出到刊憲，不足2個月。

而港府在與各大商會談判後，就剔除9條商業相關罪行，安撫商界擔憂。其後雖然商人劉鑾雄仍就條例追溯力問題，提出司法覆核，但「數夠票」的港府，已沒有再讓步的打算。不過，正當棋局發展如意料般進展時，台灣殺人事件疑凶洗黑錢案中控方申請的「紐頓聆訊」卻意外擱淺，法官認為，香港法庭處理的洗黑錢案，與殺人無關，認為有關爭議不會對洗黑錢案量刑構成影響。如此一來，原本預計7月才獲刑的疑犯，在本月4月29日，就可能因還押時間足以抵消刑期，而被當庭釋放。

謝偉俊表示，現時還難以預期本月底的判刑情況，包括刑期長短，及疑犯一旦獲釋後的動向，但法案委員會的工作會繼續進行，惟屆時審議的急切程度，則要視乎實際情況處理。（資料圖片/盧翊銘攝）

對於最新形勢，謝偉俊表示，現時還難以預期本月底的判刑情況，包括刑期長短，及疑犯一旦獲釋後的動向，但法案委員會的工作會繼續進行，惟屆時審議的急切程度，則要視乎實際情況處理。

有建制派議員就認為，如4月29日台灣案疑凶如期判刑，而刑期少於還押時間，議案肯定未及通過，「法案委員會之後仲有大會，就算法案委員會24小時不停開會，都冇可能29號之前過」。

該名建制派議員又指，除了台灣殺人案，草案亦有堵塞現時香港與其他地區司法互助漏洞的目的，需繼續審議，預計反對派也會繼續「拉布」，因此草案的政治壓力不會因失去台灣殺人案而消失，只是到時草案是否仍需急於通過，就要視乎中環和西環如何考量，惟目前為止未知對方想法。

此人又指，如處理台灣殺人案的時機一過，又無其他急切考量，不排除逃犯條例修訂可「慢慢審」。