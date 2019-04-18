【黃心穎許志安】串財爺器量不及馬明？何啟明：唔敢話唔係真男人

歌手許志安和藝人黃心穎日前爆出懷疑「偷食」事件，引起全城熱議。立法會今(18日) 續辯論《財政預算案》，議員亦有引用事件的金句來「抽財爺水」。公民黨楊岳橋就以許志安金句稱「一個人做錯事，可以話自己係一個壞咗嘅人」，希望政府能夠將錯的理想方向改善引入新的「理財新哲學」，「唔好令已經失治嘅香港，變成壞咗嘅香港。」 工聯明何啟明則在會上讚賞黃心穎的男友馬國明在會見記者時，盡顯其「真男人」的特質，強調是政府官員都應該有的器量，不過稱「呢種器量唔係個個人都有」，他隨即指「我唔敢話佢(財政司司長陳茂波)係唔係真男人」，但認為陳茂波對婦女和弱小提供的保障確實不足。

工聯明何啟明則在會上讚賞黃心穎的男友馬國明在會見記者時，盡顯其「真男人」的特質，強調是政府官員都應該有的器量。(資料圖片/張浩維攝)

工聯會何啟明在會上表示，會以「雞肋」形容這份預算案，他稱「安心事件」令社會對預算案的關注度減低。他隨即問「咩叫真男人」，點名提及黃心穎的男友馬國明在會見記者時盡顯其「真男人」的特質，「即使自己受傷，仍會維護身邊女士」，他強調真男人、政府官員都應有的器量，「呢種器量唔係個個人都有。」

何啟明馬上稱財政司司長陳茂波身為男司長，「對婦女和弱小的保障足不足呢？我唔敢話佢(陳茂波) 唔係真男人」，但就稱對方事實上在有關方面做得不足。他稱陳茂波不斷叫大眾「交波」，但他卻沒「接波」，認為香港現時面臨人口老化，生育率低的問題，希望政府能夠關注相關問題。

楊岳橋批評以「國家先行」的意識形態語言，取代務實的政治常識，認為對港人沒有幫助亦沒好處。（資料圖片/盧翊銘攝）

楊岳橋：「唔好令已經失治嘅香港，變成壞咗嘅香港」

公民黨楊岳橋則稱預算案中提及20次大灣區、11次一帶一路，講述有不少機會和機遇，但認為當中未有諮詢香港人。楊岳橋批評以「國家先行」的意識形態語言，取代務實的政治常識，認為對港人沒有幫助亦沒好處。他又指，面對複雜國際形勢，政府要保住香港的信用，不然香港只會淪為大灣區的內地城巿，失去特色及優勢。

楊岳橋又不點名引用許志安前日在記者會的金句稱「一個人做錯事，可以話自己係一個壞咗嘅人」，但政府的理財方向多年來都是錯誤，懇請「唔知壞咗未嘅官員、唔知壞咗未嘅政府，拋掉呢類蕭規曹隨、新瓶舊酒嘅財政預算方案」，真正引入新的理財新哲學，「唔好令已經失治嘅香港，變成壞咗嘅香港。」