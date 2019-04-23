【佔中九子案】張秀賢徵陳情信交感化官：參與傘運是最佳品格證明

「佔中九子案」明天（24日）於西九龍裁判法院判刑，九子之一、中大學生會前會長張秀賢早前獲法官批准，索取社會服務令和感化報告。張秀賢昨晚（22日）於社交網站收集陳情信，邀請所有曾參與「傘運」的人，透過陳情信寫下自己對雨傘運動的看法。 張秀賢接受訪問時表示，至今已經收集到逾百封陳情信，當中除了有民主派人士為他撰寫陳情信，亦有建制中人為他陳情。張秀賢強調這並非求情，指「參與傘運就是最佳的品格證明」，又認為陳情焦點不應只放在他本人身上，應集中於「雨傘運動」整件事件之上。

張秀賢強調這並非求情，認為若要陳情，倒不如讓所有曾經參與「傘運」的人一起陳情。（張秀賢facebook）

已收集逾百陳情信

25歲的張秀賢早前被判定煽惑他人作出公眾妨擾罪和煽惑他人煽惑公眾妨擾罪罪成，法官批准他索取社會服務令和感化報告，是九子中唯一一人可索取社服令和感化報告。

張秀賢昨天晚上在Facebook發文，感化官希望他的友人能夠呈交品格證明，以撰寫感化報告。張指信件分兩部分，分別是「你眼中的張秀賢」和「你自己如何看待整個雨傘運動」，字數不限，格式不限。

張秀賢強調這並非求情，認為若要陳情，倒不如讓所有曾經參與「傘運」的人一起陳情，「讓所有人都一同被審判」，故決定徵收陳情信，讓友人談及眼中的「傘運」、當初初衷，以及談談2014年9月28日是被何人煽惑。

他接受訪問時坦言，就是否收集陳情信掙扎良久，因認為自己並無做錯，又認為「參與傘運就是最佳的品格證明」，不過由於感化官要求，最終決定以此形式，收集各界的陳情信。

他指目前收集到逾百封陳情信，為他撰寫陳情信的除了民主派人士，亦有建制中人，除此之外，也有任教過他的老師為他陳情。他又認為陳情焦點不應只放在他本人身上，應集中於「雨傘運動」整件事件之上。

面對明天的判刑，他坦言心情「無乜特別」，現在主要集中處理大量的陳情信，晚上會與家人共晉晚餐，度過判刑前的最後一夜。張秀賢早前在法庭陳情時明言：「跟戰友一起參與雨傘運動，我與有榮焉；縱使面對罪成刑責，我也會不亢不卑。」，又說：「當日的學生，今日都已長大成人，有人可能變得世故；然而，我知道大家仍舊記得初衷：共同決定自己的未來。即使我在五年前已知道，今天將會身處法庭的被告欄，為了這小城的未來，我還是會堅持最初的信念。」

面對明天的判刑，張秀賢坦言心情「無乜特別」，現在主要集中處理大量的陳情信，晚上會與家人共晉晚餐，度過判刑的最後一夜。（資料圖片/羅國輝攝）